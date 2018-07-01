台媒称两岸学生暑假作业差距大:台生恐丧失竞争力

原标题：台媒称两岸初中生暑假作业差距大：台湾学生恐丧失竞争力

参考消息网7月1日报道 台媒称，暑假就要展开，两岸中学生有哪些暑假作业呢？大陆媒体披露，北京一所知名中学暑假作业，语文要求升初一的新生练习书法、背诗、阅读、参观博物馆、写暑假见闻心得，另外英文和数学也有要求，扎实得不得了。相较之下台湾对初一新生要求宽松，初中校长感叹很担心台湾学生会失去竞争力。

据台湾中时电子报网站6月26日报道，北京这所知名中学对初一新生的要求，光是语文就有5项，第1项就是练字，学生至少写20页正楷书法，开学时上交；第2项是背诗，附上14首诗文背诵篇目，包括曹操《观沧海》、李商隐《夜雨寄北》等；第3项是阅读，从学校提供的书单里任选2本，包括《安徒生童话》、《朝花夕拾》、《诗经》、《假如给我三天光明》以及朱自清、沈从文、梁实秋、龙应台等散文集；第4项参观首都博物馆；最后一项是写2篇随笔，记录暑假所思所闻。

报道注意到，不只语文，数学和英文也另外有暑假作业。数学方面推荐阅读美国作者吕塔·赖默尔、维尔贝特·赖默尔的《数学我爱你》，并要求自学初一上学期第一章“有理数”，特别强调数轴、相反数和绝对值，以及计算有理数的加减乘除；2016年还推荐初一新生抛开电子游戏，玩很热门的益智游戏数独500题。

责任编辑：张玉