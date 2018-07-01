台媒称两岸学生暑假作业差距大:台生恐丧失竞争力

原标题：台媒称两岸初中生暑假作业差距大：台湾学生恐丧失竞争力
参考消息网7月1日报道 台媒称，暑假就要展开，两岸中学生有哪些暑假作业呢？大陆媒体披露，北京一所知名中学暑假作业，语文要求升初一的新生练习书法、背诗、阅读、参观博物馆、写暑假见闻心得，另外英文和数学也有要求，扎实得不得了。相较之下台湾对初一新生要求宽松，初中校长感叹很担心台湾学生会失去竞争力。
据台湾中时电子报网站6月26日报道，北京这所知名中学对初一新生的要求，光是语文就有5项，第1项就是练字，学生至少写20页正楷书法，开学时上交；第2项是背诗，附上14首诗文背诵篇目，包括曹操《观沧海》、李商隐《夜雨寄北》等；第3项是阅读，从学校提供的书单里任选2本，包括《安徒生童话》、《朝花夕拾》、《诗经》、《假如给我三天光明》以及朱自清、沈从文、梁实秋、龙应台等散文集；第4项参观首都博物馆；最后一项是写2篇随笔，记录暑假所思所闻。
报道注意到，不只语文，数学和英文也另外有暑假作业。数学方面推荐阅读美国作者吕塔·赖默尔、维尔贝特·赖默尔的《数学我爱你》，并要求自学初一上学期第一章“有理数”，特别强调数轴、相反数和绝对值，以及计算有理数的加减乘除；2016年还推荐初一新生抛开电子游戏，玩很热门的益智游戏数独500题。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 王岐山获聘新职务 上一任是李源潮
- 【 军事 】 出鞘：那些年被美国吹捧过的中国武器
- 【 财经 】 湖南省委某领导暗访长沙楼市后震惊
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 黄毅清曝有黄奕偷漏税证据
- 【 科技 】 电商专供套路多 真相或是偷工减料
- 【 教育 】 暑假清华需刷脸进门 参观要提前7天预...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有