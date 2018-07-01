退役军人工作经验交流会召开：做好优抚安置工作

原标题：退役军人工作经验交流会在河北召开 孙春兰郭声琨赵克志出席

图为6月30日至7月1日，退役军人工作经验交流会在河北召开。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰，中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨，国务委员、公安部部长赵克志出席并讲话。

6月30日至7月1日，退役军人工作经验交流会在河北召开。会议总结交流河北等地经验做法，研究部署进一步做好退役军人工作。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰，中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨，国务委员、公安部部长赵克志出席并讲话。

会议期间，与会代表考察了河北省加强退役军人服务管理工作的好做法好经验，河北、北京、天津、山东、湖南、贵州等省市作了经验介绍，10个地方和部门作了书面经验交流。近年来，这些地方和部门把退役军人服务管理工作作为重要政治任务来抓，实行“一把手”工程，思想认识到位、组织领导到位、工作感情到位、政策落实到位、困难帮扶到位、教育引导到位，取得阶段性成效，为各地进一步做好退役军人工作提供了有益借鉴。

会议强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院决策部署，提高政治站位，增强“四个意识”，落实主体责任，加强协调配合，推动现有政策不折不扣地落实，同时结合各地实际完善政策措施，维护退役军人合法权益。要因地制宜做好优抚安置工作，加强服务体系建设，做好扶持就业创业、教育培训、生活困难救助等工作，让广大退役军人切实感受到党和政府的温暖。要坚持党建引领，加强思想引导、法治教育，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风尚和价值导向，让军人成为全社会尊崇的职业。

中央政法委秘书长陈一新、退役军人事务部部长孙绍骋、河北省委书记王东峰在会上讲话，河北省省长许勤、中央政法委副秘书长陈训秋、国务院副秘书长丁向阳等出席会议。（李阳）

责任编辑：桂强