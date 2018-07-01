媒体:某民政局等称检查敬老院306次 却看不见问题

原标题：某县民政局等单位自称2年检查敬老院306次，却看不见问题

7月1日出版的《中国纪检监察》杂志刊发了“广东省委巡视工作领导小组办公室”的署名文章，在这篇文章中，广东省委巡视工作领导小组办公室梳理出了当前巡视巡察发现的扶贫领域四个问题特征。

它们分别是：“四个意识”不强，脱贫攻坚主体责任压得不实；工作作风不严不实，形式主义、官僚主义问题突出；监管缺位，扶贫资金使用和项目实施效率不够高；扶贫领域违纪违法问题多发，监督执纪问责不力。

具体而言，有的基层领导干部履职不力。例如，某市副市长定点帮扶贫困户王某，帮扶措施就是让村里为王某买了3头牛，贫困状态未见根本扭转，却已列入预脱贫名单。

此外，有的贫困村党组织软弱涣散、纪律松弛。一些贫困村“两委”靠发钱维持党组织生活。有村支书直言，不发钱谁都不来开会。有的相对贫困村和分散的党支部，均需给参加组织活动的党员发放补贴。某镇7个贫困村2016年至2017年巧立名目滥发各类奖金补贴共212万元。

广东省委巡视工作领导小组办公室还指出，有的单位责任人严重失职，导致公办敬老院服务保障水平低、生活条件差，“五保户”在安全、伙食质量、看病、卫生防疫、尊严等方面“五不保”，“两不愁、三保障”（农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障）严重不到位。

例如，某县民政局、卫生计生局、防疫站、食药监局以及各镇（场）自报2年里到敬老院检查开展工作共306次，但对存在问题却熟视无睹。有的干部对以奖代补项目审核把关不严，导致发生多起虚报数量套取扶贫资金等问题。有的乡镇存在数字脱贫问题，填报的贫困户家庭收入等数据千篇一律。

责任编辑：桂强