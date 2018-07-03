外媒称台观光业一片惨淡:多地旅游人次下跌逾百万

原标题：境外媒体称台观光业一片惨淡：多地旅游人次下跌逾百万

参考消息网7月3日报道 境外媒体称，两岸关系僵滞导致赴台大陆游客减少，南投、高雄、屏东等中南部旅游人次更下跌逾百万。业者担心，加上台湾当局推进军公教年金改革等冲击，今年的市场前景实在无法令人乐观。

新加坡《联合早报》网站7月2日援引台湾中时电子报的报道称，台湾地区交通观光事务主管部门统计显示，2017年台湾中、南、东部县市旅游人次，几乎都较2016年大幅下滑。其中，屏东县减少149万人次、南投县减127万人次、高雄市减113万人次、花莲县减74万人次、台东县减72万人次、嘉义县减30万人次。

台湾地区观光事务管理部门估计，2017年岛内旅游1.83亿人次，较2016年下跌3.7%，是2013年以来首度负增长，可说是观光产业的警讯。

报道称，2018年上半年的形势也不乐观，以垦丁为例，垦丁公园管理处统计，1月至5月游客仅151万多人次，较2017年同期减23万人次。当地饭店业者指出，以前6月底前订房率达95%，今年仅65%，业者担心生意难做。

南投县观光处长王源钟说，南投整体住宿约跌两成，日月潭风管处统计，上半年游客298万人次，比2017年同期减30多万人次。6月30日暑假第一天，日月潭玄光寺码头人潮依旧，但消费额却不可同日而语。当地老店“阿嬷香菇茶叶蛋”第二代老板詹世诠说，全盛时期假日每天可卖2500个茶叶蛋，甚至3000个，但如今假日能卖2000个就不错了。

报道称，嘉义阿里山森林游乐区的游客人数也暴跌，景气冷飕飕。统计显示，该区2016年1月至5月入园总人数117.8万人次，其中大陆游客占56.6%；2017年同期入园总人数跌至82.5万人次，陆客比率跌至29.3%；今年同期入园总人数再减至69.8万人次。

南台湾观光联盟总召集人林富男分析，大陆游客不来、蔡英文当局的“新南向政策”利好集中在台北、“年改”导致荷包紧缩，是打击台湾南部旅游的三大因素。

据他了解，2018年暑假订房率只是2017年同期的一半，“年改”引发岛内旅游市场萎缩即将出现。

另据台媒早前报道，台湾当局也有意放宽大陆民众赴台的个人财力条件，由20万新台币（约合人民币4.3万元）降至10万新台币（约合人民币2.17万元）。

责任编辑：张玉