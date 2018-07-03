四川“东调”浙江 黄建发迎来第二个省委常委职务

原标题：2010年央地干部交流干部黄建发迎来第二个省委常委职务

黄建发 资料图

现年53岁的四川省委常委黄建发近日“东调”浙江，迎来个人仕途的第二个省委常委职务。

据浙江在线7月3日报道，近日，中共中央批准：黄建发同志任中共浙江省委委员、常委；经省委研究决定，黄建发同志任中共浙江省委组织部部长、省委党校校长。

公开资料显示，黄建发出生于1965年1月，福建邵武人，1987年8月加入中国共产党，1987年8月参加工作，国家地震局地质研究所地震地质专业毕业，研究生学历，理学硕士，副研究员。

黄建发早年曾长期在地震局系统工作，先后担任过中国地震局科技发展司（国际合作司）正处级干部、助理巡视员兼中国地震局港澳台事务办公室主任、副司长，福建省地震局局长、党组书记，中国地震局震灾应急救援司司长等职。

据《中国经济周刊》2016年10月报道，2010年，中组部发起改革开放以来规模最大的一次央地干部交流任职，按照“进一出一、进出平衡”和“平级调动、统筹安排”的原则，当年共有66名从中央和国家机关选拔出的中青年干部前往地方履新。同时中央也从地方选拔了63名厅级干部到部委任职。

黄建发便是当年66名从中央赴地方交流的干部之一。

据官方简历，2010年11月，黄建发“空降”担任四川省成都市委常委，并于次年3月起兼任市总工会主席，一个月后，黄建发转岗兼任成都市委秘书长。三年后，2015年6月，黄建发履新四川省委组织部常务副部长。

2017年3月，黄建发跻身副省级干部，升任四川省委常委、组织部部长，并于次月兼任省委党校校长，直至此次履新。

此前担任浙江省委常委、组织部部长的是任振鹤。2017年2月，时任湖北省委常委、襄阳市委书记的任振鹤出任浙江省委常委、组织部部长。今年5月，任振鹤接替刘建超，同时担任浙江省纪委书记一职。

责任编辑：余鹏飞