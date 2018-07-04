安徽芜湖市卫计委原主任何思忠被开除党籍

原标题：芜湖市卫计委原党委书记、主任何思忠被开除党籍

中新网合肥7月4日电（记者 赵强）日前，经安徽省监察委员会、中共芜湖市委批准，中共芜湖市纪委、芜湖市监察委员会对芜湖市卫生和计划生育委员会原党委书记、主任何思忠严重违纪违法问题进行了纪律审查和监察调查。

经查，何思忠违反廉洁纪律，默许亲属利用职务上的影响谋取私利，接受可能影响公正执行公务的礼品，利用职务上的便利，将亲属应当由个人支付的费用由他人支付；违反国家法律法规规定，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，涉嫌受贿犯罪。

何思忠身为党员领导干部，背离党的宗旨，忘记入党初心，严重违反党的纪律，并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中共芜湖市纪委常委会、芜湖市监察委员会会议研究，决定给予何思忠开除党籍处分，收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查、提起公诉。（完）

责任编辑：张义凌