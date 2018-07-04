强降雨致四川24万余人受灾 经济损失4.72亿

原标题：强降雨致四川24万余人受灾
中新社成都7月4日电 （贺劭清 王鹏 何浠）记者4日从四川省人民政府防汛抗旱指挥部获悉，截至3日16时，强降雨已导致四川成都市、德阳市、绵阳市、广元市等8个市州24.05万人受灾，造成直接经济损失4.72亿元（人民币，下同）。
本轮强降雨从7月1日开始。累计降雨数据显示，四川有79县499站降雨量大于100毫米，最大为绵阳市梓潼县马鸣站338毫米。
7月2日晚，四川省防汛抗旱指挥部启动Ⅳ级防汛应急响应。7月3日11时，结合上游来水情况，为迎接当晚的降雨，保障水库及上下游防洪安全，四川省防汛抗旱指挥部对广元亭子口、宝珠寺水库下达调度令。
据初步统计，强降雨已造成四川直接经济损失4.72亿元。其中，农作物受灾面积18020公顷，成灾面积590公顷，绝收面积270公顷；公路中断162条次，供电中断1条次；损坏堤防9处、0.28千米。
强降雨造成涪江支流芙蓉溪出现超警水位洪水，岷江干流发生洪水，沱江、嘉陵江干流以及岷江、沱江、涪江、嘉陵江部分支流发生了明显的涨水过程。目前江河水势平稳，主要江河无超警超保水位。
受极端天气影响，成都双流国际机场7月2日取消161架次航班，造成1万多名旅客滞留机场，是近年来成都双流国际机场因极端天气单日取消航班量最多的一次。
四川省气象部门数据显示，3日20时至4日20时，四川达州、巴中、南充北部、广安北部有大雨到暴雨。其中，巴中、达州两市北部的局部地方有大暴雨。
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