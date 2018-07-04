香港一名男子疑两次亮手枪被捕 大批警员接报赶至

原标题：香港一男子疑两次亮出手枪被捕 警方正调查其动机

中新网7月4日电 据香港《星岛日报》网站报道，4日早上8时许，港铁沙田站一名男子与港铁员工发生争执后，突然拔出疑似手枪物体恐吓，员工报警，男子慌忙逃走。上午11时许，警方再次接报，屯门市广场一银行发现一男子疑似持手枪物体，警员迅速到场将男子拘捕。经调查，警方认为两者为同一人，警方正调查其手枪的真伪及其动机。

港铁表示，4日早上8点35分，一名男子走到港铁的客务中心近连城广场出口处，向港铁员工查询前往连城广场的方法，并且要求员工亲自带路。但站长向男子解释，员工不能擅自离开岗位，期间该男子突然情绪激动，拿出疑似手枪物体，站长随即向男子作出劝告说明并进行安抚，男子事后将疑似手枪物体放回袋内逃走。

事件中，无员工受伤，列车服务也没有受阻。车站员工随后报警。大批警员接报赶至，穿上防弹衣并戴上钢盔，在附近搜捕，但没有见到男子踪影。

据报道，至上午11时许，警方再次接报，屯门市广场有一名男子疑似持手枪物体，闯入一间银行，声称要开账户，期间突然向银行职员亮出疑似手枪物体，职员慌忙报警。大批警员迅速到场，将男子当场拘捕。

警方随后封锁现场进行调查，据现场消息称，被捕男子的衣着及外貌，与早晨曾在港铁沙田站亮出疑似手枪物体男子相似。经调查，警方认为两者为同一人，警方正调查其手枪的真伪及其动机。

责任编辑：霍宇昂