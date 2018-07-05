张平 新华网 资料图

原标题：贵州省统计局局长张平出任省政府办公厅党组书记

据《贵州日报》7月4日报道，7月2日至3日，贵州省委副书记、省长谌贻琴到安顺市镇宁自治县、紫云自治县宣讲习近平扶贫思想和省委十二届三次全会精神，调研脱贫攻坚工作。报道提到，省政府办公厅党组书记张平，省直有关部门负责人参加调研。

7月4日晚间，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从贵州卫视《贵州新闻联播》播出的画面了解到，上述“省政府办公厅党组书记张平”即贵州省统计局党组书记、局长，贵州省发展和改革委员会副主任（正厅长级，分管常务工作）、党组副书记张平。

公开资料显示，张平，1963年3月生，2012年6月任贵州省发改委副主任，2014年5月起任贵州省发改委副主任、党组副书记（正厅长级，分管常务工作）。2017年6月，张平接替任湘生出任贵州省统计局党组书记，并继续兼任贵州省发展和改革委员会副主任（正厅长级，分管常务工作），一个月后担任贵州省统计局局长。

2017年1月，时任贵州省统计局局长、党组书记任湘生开始担任贵州省政府副秘书长（正厅长级，分管常务工作）、办公厅党组副书记，并仍然兼任省统计局局长、党组书记。当年5月，任湘生开始担任贵州省政府秘书长、党组成员，办公厅主任、党组书记，之后卸去贵州省统计局有关职务。2018年1月，任湘生当选为贵州省政协副主席、秘书长。

而在任湘生之前，担任贵州省政府秘书长、党组成员，办公厅主任、党组书记的是唐德智，他于2017年5月开始担任贵州省黔南州委书记并工作至今。

今年2月初，时任遵义市长魏树旺被任命为贵州省政府秘书长。

不过，今年3月30日，贵州省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议通过：决定免去魏树旺的贵州省政府秘书长职务。

此时，距离他在2月1日的贵州省第十三届人大常委会第一次会议上获任该职务不到两个月。之后，贵州省政府秘书长一直处于空缺状态，而魏树旺也已重返遵义市长岗位工作。

责任编辑：张义凌