湖北黄冈原市长刘美频调任中纪委：任市长仅5个月

原标题：黄冈原市长刘美频去向确认：任中纪委纪检监察干部监督室主任

澎湃新闻记者 岳怀让

卸任湖北黄冈市长后，刘美频去向确认。

近日，内蒙古兴安盟纪委监委网站发布消息透露，今年5月23日，盟纪委监委纪检监察干部监督室集体学习了《杨晓渡同志在纪检监察干部监督室宣布主要负责同志职务任免事项会议上的讲话摘要》和《中央纪委干部监督室主任刘美频同志在自治区纪委干部监督室汇报工作时提出具体工作要求的讲话摘要》，并围绕着干部监督室的工作实际展开了讨论交流。

上述官方消息显示，原任湖北黄冈市委副书记、市长的刘美频已出任中央纪委纪检监察干部监督室主任职务，这一职务此前由刘爽担任。

公开简历显示，刘美频，男，1969年9月出生，汉族，湖北监利人，1990年7月参加工作，1990年5月加入中国共产党，研究生学历、管理学硕士。

刘美频长期在湖北省内任职，曾任省政府办公厅秘书六处处长，省政府金融管理领导小组办公室副主任、主任，2016年年底前调任黄冈市委副书记、政法委书记（正厅级），2017年5月后任黄冈市代市长、市长。

不过刘美频在黄冈市长任上仅任职了5个月。

2017年10月11日上午，湖北省委组织部常务副部长胡志强宣布黄冈市政府主要领导职务调整决定：邱丽新任中共黄冈市委委员、常委、副书记，提名为黄冈市人民政府市长候选人，刘美频同志不再担任市人民政府市长职务，免去刘美频同志中共黄冈市委副书记、常委、委员职务。市长职务的任免，按有关法律规定办理。

澎湃新闻记者查询发现，在担任黄冈市长的5个月内，刘美频就与纪检工作有过颇多接触。

例如，2017年5月10日至11日，中央纪委党风政风监督室副局级纪律检查员、监察专员韩建蒙带领调研组来黄冈，通过召开座谈会、个别访谈、查阅资料等方式，就监督中央八项规定精神落实、纠正“四风”工作进行专题调研。时任黄冈市长的刘美频就曾会见了调研组一行。

而几天之后的2017年5月17日上午，黄冈市长刘美频又到黄冈市纪委监察局机关，就进一步加强党风廉政建设和纪检监察机关自身建设进行调研。

据黄冈市纪委监委网站披露，在黄冈市纪委机关三楼会议室，刘美频与市纪委监察局全体班子成员会面时开门见山：“党员领导干部主动接受监督，不是客气话，是基本的政治信仰和要求。”

刘美频指出，这次到市纪委监察局调研，来看望大家，就是请大家在以后的工作中近距离对我进行监督，对政府工作进行监督并给予支持。市政府将围绕纪检监察机关更好地履行监督专责，继续在市反腐倡廉警示教育基地建设、派驻纪检机构改革及信息化建设等工作上给予有力支持，为全市党风廉政建设和反腐败工作提供组织和物质保障。

责任编辑：张义凌