美军两艘驱逐舰穿越台湾海峡 中方：全程掌握情况

原标题：2018年7月9日外交部发言人华春莹主持例行记者会

一、应土耳其共和国总统埃尔多安邀请，国家主席习近平特使、文化和旅游部部长雒树刚将于7月9日赴土耳其出席埃尔多安总统就职仪式。

二、经中欧双方商定，国务院总理李克强将于7月16日在北京同欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克共同主持第二十次中国欧盟领导人会晤。

问：中方能否介绍泰国普吉岛游船倾覆事故搜救工作的最新进展？中方在相关善后等方面做了哪些工作？

答：泰国普吉岛游船倾覆事故牵动国人的心。我愿在这里介绍一下事故发生以来搜救和相关善后工作的最新进展。

经多方核实，两船乘客中共有127名中国公民，其中有5人未登船，实际登船人数122人。其中75人获救，41人不幸遇难，另有6人失联。目前中方派出的搜救队与泰方仍在全力合作开展搜救。中方要求泰方继续扩大潜水搜救范围，并动员各方力量加大搜寻密度。泰方已经表示，中国失联游客下落不查明，搜救工作就不会停止。

中国驻泰国使领馆和外交部、文化和旅游部、交通运输部联合工作组会同泰方，积极为涉事中国游客和家属提供全力协助，并就遗体保存、辨认等问题与泰方保持着密切沟通。泰方已在普吉设立3个家属联络中心和1个接待中心，为事故伤亡人员和家属提供善后协助，包括为家属提供交通食宿以及“一对一”服务。

8日，泰国总理巴育就普吉游船倾覆事故向习近平主席和李克强总理致亲署信，对事故遇难者表示沉痛哀悼，对遇难者家属和受伤人员致以诚挚慰问。同日，泰国外长敦也向王毅国务委员兼外长致电慰问。

巴育总理表示，泰王国政府和所有相关部门高度重视事件处置，迅速向受影响人员提供紧急救助和妥善安排，及时成立了搜救指挥中心，积极开展搜救工作，对事故的全面调查也已展开。泰方将继续尽最大努力搜寻失踪人员，并向所有受影响人员和家庭提供必要帮助和支持。泰国政府有决心尽最大努力避免类似悲剧再次发生。

中国驻泰国使馆派员驻守机场、医院等场所，积极为涉事中国游客和家属提供协助。除此前公布的中国驻泰使馆求助热线（0066-642351752，0066-820367651）外，中国驻宋卡总领馆普吉领事办公室开通24小时证件服务绿色通道，热线电话：0945956158（国内请拨打0066-945956158）。

外交部、中国驻泰使领馆和中国政府联合工作组将继续全力落实习近平主席等党和国家领导人重要指示精神，同泰方保持密切沟通协调，要求泰国政府及有关部门全力搜救失踪人员，积极救治受伤人员，做好事故原因调查、善后等相关工作，切实保障和维护中国公民合法权益。

问：你能否介绍第二十次中国欧盟领导人会晤有关情况，以及中方对此次会晤的期待？

答：中国欧盟领导人会晤是中欧最高级别的对话机制，对中欧关系发挥着重要的引领作用。李克强总理将于7月16日在北京同欧洲理事会主席图斯克和欧盟委员会主席容克共同主持第二十次中国欧盟领导人会晤。习近平主席将会见图斯克主席和容克主席。双方领导人将在会晤期间对中欧关系未来发展作出进一步指导和规划，并就共同关心的问题和重大国际议程交换意见。

当前中欧关系发展势头良好，各领域对话合作持续深化拓展。今年是中国欧盟全面战略伙伴关系建立15周年和中欧领导人会晤机制建立20周年。面对当前复杂多变的国际形势，中欧双方都希望本次会晤取得丰富成果，推动中欧关系稳定深入发展，共同维护多边主义，促进贸易和投资自由化便利化，携手应对当今世界面临的各种全球性挑战，维护世界和平稳定与共同发展。

问：第一，上周美朝在平壤举行了高级别会谈。美国国务卿蓬佩奥离开平壤后，朝鲜官方媒体发表强硬评论，批评美方态度和立场。美国内不少政界人士认为，朝鲜立场的改变与中国有关。美国参议员林赛·格雷厄姆称，无疑是中国把朝鲜拉回强硬的立场。中方对此有何回应？第二，上周六，美军两艘驱逐舰穿越了台湾海峡。鉴于现在中美关系和两岸关系的形势，中方对此有何评论？

答：关于第一个问题，我们注意到蓬佩奥国务卿访问朝鲜之后，双方的表态似乎有一些温差。中方一直强调，我们希望朝美双方加强对话协商，落实好朝美领导人新加坡会晤达成的共识和成果，推动半岛无核化和政治解决进程沿着正确的方向走下去，并不断取得进展。你提到美国国内有人把此次美朝高级别会谈之后双方表态的不一致与中方在半岛问题上的作用联系在一起，这完全没有任何道理。中方在半岛问题上的态度是一贯和明确的。我们将继续为实现半岛无核化和本地区长治久安发挥积极作用，做出建设性贡献。

关于第二个问题，中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况，已经就此向美方表达了关切。必须指出，台湾问题事关中国的主权和领土完整，是中美关系中最重要和最敏感的问题。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，以免损害中美关系和台海和平稳定。

问：上周，新西兰政府发布“战略防务政策声明”，对中方在南海举动提出批评。今天，新西兰政府宣布要购买4艘波音P-8A反潜巡逻机。中方对此有何评论？这是否代表新西兰对华立场的转变？

答：我们注意到新西兰有关文件涉华内容，已经就其中针对中方的错误言论向新方提出了严正交涉。

必须指出，中国特色社会主义是中国人民和历史的选择，我们将坚定不移地沿着这条道路走下去。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国的发展不对任何人构成威胁，而只会给世界其他国家带来重要机遇。

至于南海问题，我们的立场是一贯和明确的。中国在南海自己领土上进行的建设完全正当合法，任何人都无权说三道四。中方坚定维护在南海的领土主权和海洋权益，同时致力于同直接有关当事国通过谈判协商和平解决争议。

我们敦促新方正确认识有关问题，纠正错误言行，多做有利于两国互信与合作的事。

问：据报道，8日，埃塞俄比亚和厄立特里亚领导人会晤，同意使两国关系正常化，将互设使馆，开通航线，开放港口，允许人员流动。报道称，两国将结束多年冷战。请问中方对此有何评论？

答：埃塞俄比亚和厄立特里亚都是中国的友好伙伴。中方一贯希望两国通过对话协商妥善解决有关分歧，实现关系正常化。我们对埃厄关系最新进展表示赞赏和欢迎，愿同国际社会一道，继续为促进非洲之角的和平稳定与发展发挥建设性作用。

问：7月6日，伊朗核问题外长会议在维也纳举行。请问中方对此次会议有何评价？中方在会上发挥了什么作用？

答：这次伊朗核问题外长会议是美国退出全面协议后的首次外长会议。当前，伊朗核问题全面协议正处于何去何从的关键时刻，外长会召开本身就体现出各方对全面协议的支持。会议发表外长联合 声明作为成果，释放出积极政治信号。

伊方继续留在全面协议中，其他方也显示了维护协议的明确意志，这是此次外长会最重要的政治成果。各方还同意采取协调行动，理顺协议执行机制，推进协议规定的具体项目。各方欢迎英国方面同意接任美国辞去的阿拉克重水堆改造工作组双组长。各方就保持团结一致，共同反对有违国际规则的单边制裁达成共识。

王毅国务委员兼外长出席了此次外长会，同主要各方外长深入沟通，推动会议达成联合 声明。面对当前复杂严峻形势，中方旗帜鲜明地提出五项主张。尤其是强调国际规则应当遵守，大国应体现应有的诚信和担当；单边制裁只会适得其反，应当予以摒弃；对话协商应当坚持，以建设性态度讨论共同关心的问题。各方都高度评价中方负责任、建设性态度，包括牵头阿拉克重水堆改造项目取得稳定进展。

维护和执行伊朗核问题全面协议任重道远，中方将继续为维护多边主义成果而作出努力。中方决不接受没有国际法依据的单边制裁，将会坚定地维护自身正当合法权益。

问：据报道，中方已于上周二解除了对挪威一些地区三文鱼的进口禁令。你能否证实？中方为何选择现在取消禁令？

答：这个具体问题建议你去问商务或海关部门。

问：第一，关于泰国普吉岛沉船事故的救援行动，中方在要求扩大搜救范围方面是否提出了具体要求？是否对搜救工作提出了具体时间表？第二，关于美国军舰穿越台湾海峡，中方是否认为这与中美经贸关系紧张有关？

答：关于第一个问题，我刚才已经介绍了有关情况，外交部、中国驻泰国使领馆、文化和旅游部、交通运输部组成的联合工作组正在与泰方保持密切沟通。中方要求泰方继续扩大潜水搜救的范围，并动用各方力量加大搜寻密度。泰方已经向中方承诺，中国失联游客下落不查明，搜救工作就不会停止。

关于第二个问题，我刚才已经表达了中方立场。我可再原则性做些回应。中美关系保持健康稳定发展，双方本着相互尊重精神妥善处理分歧，本着互惠互利原则拓展合作，符合两国共同利益，也是国际社会的共同期待。希望美方尊重中方的核心利益和重大关切，与中方相向而行。

问：上周，印度宣布将对来自中国和其他几个亚洲国家的三千多个税目产品削减关税。中方对此有何评论？在中美贸易争端背景下，中方是否计划宣布进一步减税措施以促进与其他亚洲国家的贸易？

答：大家都注意到，7月1日，《亚太贸易协定》第四轮关税减让成果文件正式生效实施，协定的六个成员国中国、印度、韩国、斯里兰卡、孟加拉国和老挝，将对共计10312个税目的产品削减关税，平均降幅33%。我理解你提到的印度削减关税是落实《亚太贸易协定》成果文件的一项举措。

中国国务院关税税则委员会已发布消息，为促进“一带一路”和自由贸易区建设，中国将对原产于26个国家或地区进口商品实施协定税率。大家也都注意到了，今年博鳌亚洲论坛召开以来，中方宣布了一系列扩大开放的举措，主动扩大进口，大幅降低了汽车及零部件和日用消费品的进口关税，对抗癌药等药品也实行了零关税。这是中国基于自身发展需要采取的积极措施，得到了有关国家的欢迎。中国将继续按照自己的节奏、目标和发展需要进一步扩大开放。我们相信，中国进一步扩大进口和降税将给包括印度在内的本地区国家以及世界各国带来巨大的市场机遇。

追问：中方将削减对印度抗癌药物的关税吗？

最近在中国有部热映的电影《我不是药神》，当中涉及印度抗癌药品问题。据我了解，中印双方医药贸易呈现持续增长之势，双方就推动印度药品进入中国市场、开展中印医药产业对话交流合作进行着良好沟通。有关部门就开展中印双边医药贸易合作及促进扩大印度药品进入中国市场等制定了具体措施。相信中印医药贸易合作扩大和深化，将进一步增进两国人民的健康福祉。

责任编辑：张玉