泰方称中国“零元团”不顾警告出海 旅行社否认

2018年7月7日，泰国普吉岛查龙码头停航，船只不能出海。视觉中国 图

原标题：泰方称中国“零元团”不顾警告出海，旅行社：都是付费自由行

发生翻船事故的泰国普吉岛游船是否系不听警告质疑出海？遭遇翻船事故的中国游客究竟是自助游游客还是非法“零元团”？近日，在关于7月5日普吉岛翻船事故责任的这两个关键问题上，泰国官方和旅行社方面却出现了两种截然不同的表述。

泰国官方表示，发生事故的游客为非法“零元团”，且称船公司拒绝听取气象局风暴来临的警告执意出海。但旅行社方面却普遍表示，游客系购买一日游、当地玩乐等产品的自由行游客，且目前信息显示并没有旅行社或船公司提前收到天气预警。

中国旅行社：都是花钱的自由行游客，不是“零元团”

根据7月9日环球网报道，泰国副总理巴逸上将在总理府就普吉沉船事件对外称：经过警方调查，翻船造成40多名中国游客死亡的普吉租船旅行社幕后老板为中国人，此旅行团为非法的“零元团”。

巴逸还称，出事原因为：此租船旅行社拒绝听取气象局风暴来临的警告执意出海，罪在“零元团”船公司的中国籍负责人，对泰国旅游业不会造成影响。

“零元团”指的是让游客在所在国的旅行社缴纳低于旅游成本价的团费，到达泰国后地接社再把他们带到一系列旅行社指定的购物店内消费，并向其兜售自费项目，以游客额外的消费填补少交的团费。

然而，“零元团”这一说法却与中国旅行社方面的说法完全相反。

澎湃新闻从飞猪、携程和懒猫等旅行社获得信息显示，事故中的中国游客基本都是购买了当地玩乐、一日游等产品的自由行旅客，而并非“零元团”。

“平台上销售的凤凰号旅游产品一般定价450-500元当地玩乐项目不存在零元团一说，零元团是泰方对自由行当地玩乐产品的误读。”飞猪方面回应称。

懒猫方面也表示，平台为一日游行程的代订公司，并不是传统社，没有“零元团”的产品，而发生事故的“凤凰号”的产品定价为499元每人（即船票+一日游行程服务）。

值得注意的是，根据中国文化和旅游部网站7月7日消息，针对7月5日泰国普吉岛发生的翻船事件，文化和旅游部已经引发了关于做好暑期旅游安全工作的通知和关于进一步加强出境自助游相关工作的紧急通知，要求立即对当地在线旅游企业和平台、旅行社开展紧急排查，下架一批不合格自助游产品。

显然，针对普吉岛翻船事故中国方面排查的重点为自助游产品，而并非不合理低价团。

地接社：当天海上插着绿色旗子，没人收到预警

至于船公司是否拒绝听取气象局风暴来临的警告执意出海一事，旅行社方面的说法也与泰国官方完全不同。

一位不愿意透露姓名的泰国地接社负责人向澎湃新闻记者透露，据其所知风暴来临前并没有船公司和旅行社收到了有关风暴的警告。仅有的一张说明有风暴的通知是针对当地捕鱼者发出的，挂在渔业部门的网站上，并非对旅行社和船公司发出，而且，这张预警通知发出的时间已经是当天下午4点。然而，早在上午游船便已经纷纷出海，该负责人称，船公司和旅行社根本来不及获得预警，即便获得也已经于事无补。

“当地船公司都是看插在海里的指示旗来获知天气情况的，指示旗分为红色、黄色、绿色三种。”该地接社负责人说，红色表示严重警告，预示当天的天气极其不适合出海，只要看到红色警告，没有船公司会拿着生命涉险出海；如果是黄色警告，意味着海上会有一定风浪，船公司会酌情选择是否出海；绿色则代表好天气，非常安全，适宜出海。“7月5日，游船们出海前，指示旗肯定是绿色的。”

该地接社负责人说，事实上，当天出海的游船非常多，绝不止最后发生事故的两艘，大家都普遍反映没有接到过预警。“不知道是没有发预警，还是预警没有及时传达，总知都没有收到。”

国内旅行平台方面的调查也显示出同样的信息。飞猪方面表示，据媒体报道和泰国政府部门消息，以及飞猪赶往前线的人员反馈，船在出海前，海面并没有下雨；出海后直到下午4点左右才开始突然下起暴雨。泰国气象局下发紧急通知的时间是当天下午4点，当地大部分的船已处于从皇帝岛或者皮皮岛返程或者返程登船中。同时，据媒体报道，这份通知并非“禁令”性质，是一份“通知”级别的预警。

懒猫方面也称，作为代订商，懒猫也在对事故原因进行调查，根据地接社反馈，并没有接到明确的禁止出海令。“泰方海事局当天下午4点官网发布过一则天气预警，上面写的是小船不建议出海，该声明类似我们的天气预警信息。而且4点的时候凤凰号等船只在返航途中了。当天在码头的其他地接社的船只也都出海了。”

责任编辑：张义凌