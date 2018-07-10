台陆委会主委将赴美 被指打探“台湾牌”下步规划

原标题：台陆委会主委将赴美 台媒：打探美国“台湾牌”下一步

[文/观察者网 李东尧]美国频打“台湾牌”之际，台陆委会主委陈明通预计将于本月16日启程赴美。《旺报》援引知情人士的话说，陈明通此行将前往美传统基金会以及美战略与国际研究中心（CSIS）等智库发表演讲，也可能会与两位美政府高官私下会面。

包括将于月底退休的美国务院负责亚太事务的代理助理国务卿董云裳、“友台”的美国防部主管亚太事务的助理部长薛瑞福（Randall Schriver）。该人士还预料，陈明通此行既要向美国表态台当局不挑衅的两岸政策，更在于了解美国“台湾牌”的下一步规划。

陈明通/资料图

陈明通赴美，为美国“台湾牌”打配合？

从美国总统签署所谓“台湾旅行法”，到美国会通过新年度的“国防授权法案”纳入“美台军事往来”；从美高官出席“美国在台协会”台北新馆落成典礼，再到本月7日两艘美军驱逐舰航经台湾海峡。

年内，美国当局不断借助“台湾牌”，破坏台海局势稳定。而陈明通此行，是要与美方沟通如何配合美方接下来继续打“台湾牌”？

据《旺报》报道，台陆委会副主委邱垂正上周证实，陈明通定于7月16日至23日赴华盛顿及纽约，出席智库学术研讨会和发表专题演说，说明台当局两岸政策。在华盛顿期间，其也将拜会美国行政部门重要官员，双方就关切的议题交换意见。

资料图/董云裳

《旺报》10日称，美舰穿台海、台当局向美采购最强战车之际，陈明通作为“台旅法”生效后首位赴美的台当局“部长级”高官，此行备受关注。

该报援引知情人士的话说，陆委会每年都会与美国智库合办研讨会，过去多以布鲁金斯学会及战略与国际研究中心（CSIS）两大智库为主；但重点是借此顺道拜会美国官员，且依惯例，至少能会见美国务院负责亚太事务的助理国务卿，有时候还能面见副国务卿。

面对美国频打“台湾牌”，该知情人士说，陈明通不是去煽风点火，而是向美说明不会挑衅大陆的政策，并了解美国打“台湾牌”的下一步，以帮助台当局在两岸政策上“精准拿捏”。

《旺报》指出，除董云裳与薛瑞福外，白宫国安会亚洲事务资深主任博明也可能与陈明通会面，博明被认为是“友台派”。另外，“美国在台协会”前主席、现任布鲁金斯学会东亚研究中心主任卜睿哲，美战略与国际研究中心台海问题专家葛来仪也在要会面的名单中。

陈明通赴美，一位台陆委会咨询委员解释，当前两岸间官方沟通管道全断，因此与美国的沟通就很关键。

“陆委会虽每年都有赴美行，但并非每次都是主委亲赴，此次由陈明通亲自去，显见重视程度。”他表示，“主官出马，美方当然会比较重视。”

学者：大陆会祭出惩罚

据《旺报》报道，中国人民大学教授时殷弘表示，陈明通此行若与美行政当局的官员见面，大陆会祭出惩罚。

他指出，陆方预计会强烈谴责，不论台美双方私下会见还是公开会见，只要有消息出来见到面，陆方的一贯反对立场也会摆出。

时殷弘称，大陆预计会采取一些行动阻止台美高官会面，比如告诉美方不要这么做、事先口头警告，再来就是后续祭出一些实际的施压行动；就算陈明通是会见即将退休的美国务院亚太事务代理助理国务卿董云裳，只要见到面时尚未退休，大陆都会做出惩罚行动。

时殷弘还表示，陈明通此行有探路意味，由于他是台当局重要官员，将来（台美）双方会见的层级是否会再升高，需要观察。

外交部发言人陆慷曾强调，坚决反对美方与台湾进行任何官方往来和接触，中方敦促美方恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，慎重处理台湾问题，不得向“台独”势力发出任何错误的信号，希望美国能够以实际行动维护中美关系大局以及双方在国际事务中的合作。

国台办发言人曾警告，民进党当局挟洋自重，只会进一步破坏两岸关系。

一段时间以来，美国借助“台湾牌”破坏台海局势，而台当局也希望通过这一系列台美互动，给岛内民众呈现出一个台湾获得美国支持的氛围，掩盖自己在两岸政策上的无能。

7日，两艘美军舰航经台湾海峡后，国台办主任刘结一针对此事指出，美国一直在打“台湾牌”，他打“台湾牌”的目的是非常明确的。美国的这种做法伤害台湾同胞的利益、伤害全体中国人民的利益，当然也应该受到两岸同胞的共同反对。

刘结一强调，“台湾同胞应该认清形势及美国行动的真实目的，千万不要有人去帮助美国打‘台湾牌’，伤害两岸同胞的利益、伤害台湾同胞的根本利益。”

责任编辑：张申