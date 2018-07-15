朝美或将就归还美军遗骸事宜举行将军级会谈

原标题：朝美商讨归还美军遗骸事宜，或为9年来首次相关将军级会谈

7月15日，朝鲜和美国在朝韩边境板门店举行会谈，讨论朝鲜归还朝鲜战争时期在朝鲜地区阵亡的美军士兵遗骸事宜。

据韩联社7月15日报道，朝美原定12日在板门店讨论朝鲜归还美军遗骸事宜，但朝方没有参加会谈，而是向“联合国军”司令部提议15日举行将军级会谈，美方对此表示同意，但美方是否会派遣将军级人士与会尚待确认。

据韩联社报道，外交消息人士12日透露，朝美于当天上午在板门店共同警备区（JSA）举行工作会议，讨论朝鲜归还在朝鲜战争时期阵亡或失踪的美军士兵遗骸的方式和日程问题。当天早些时候，有人看到三辆美军汽车竖着联合国旗帜往板门店开去。

韩联社称，代表美方的是迈克尔·米尼汉（Michael Minihan），他是驻韩美军空军少将，同时也是“联合国军”司令部幕僚长。代表朝方谈判的可能是驻扎在板门店的一名朝鲜军队指挥官。

报道称，一名“联合国军”司令部的官员称，目前还没有消息证实报道，但司令部确实为15日的会谈做了准备。美国驻首尔大使馆发言人没有就此事置评。截至目前，朝鲜媒体还没有报道这次会谈。

韩联社报道称，若美方派遣将军级人士出席会谈，这将是朝军与“联合国军”司令部自2009年4月后时隔9年4个月再次举行将军级会谈。期间，双方共进行16次将军级会谈，议题包括半岛西部海域北方界线（NLL）、《停战协定》等，尚未讨论过美军遗骸问题。

朝美领导人6月12日在新加坡举行“世纪会谈”后发布联合声明，其中一条为“朝鲜和美国约定安置战俘和战争失踪人员的遗骸，立即移交其中判明身份的战俘和战争失踪人员的遗骸”。装有美军遗骸的100多个木箱上月下旬已运抵板门店，至今仍停放在“联合国军”警备队驻地的运输车辆上。

责任编辑：张义凌