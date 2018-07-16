中国拒洋垃圾东南亚跟风 日媒:逼美日欧承担责任

原标题：中国拒收洋垃圾东南亚“跟风” 日媒：逼美日欧承担回收责任

参考消息网7月16日报道 日媒称，亚洲相继出现限制废塑料和废纸等资源性垃圾进口的趋势。继中国2017年7月决定进行严格限制之后，泰国和越南也在采取限制措施，日本和欧美产生的资源性垃圾此前一直出口到亚洲各国并重新利用，但随着环保意识的提高，反对从外国进口垃圾的呼声正在加强，覆盖全球的垃圾回收利用网正在迎来重大转折点。

据《日本经济新闻》网站7月16日报道，中国2017年7月提出方针，要在2019年底前分阶段减少进口可通过国内资源性垃圾替代的废弃物，对象包括废塑料、废纸和废旧纤维等。中国进口的资源性垃圾正在迅速减少。中国2018年1月至3月从日本和欧美进口的废塑料仅为约4.4万吨，同比减少至约1/20。

联合国环境规划署（UNEP）的报告书显示，2015年全世界产生的废塑料总量约为3亿吨。其中，全年世界废塑料贸易量被认为在1500万吨左右，形成了主要从日美欧等发达国家出口到发展中国家、进行回收利用的机制。有统计显示，此前中国进口了全球约一半的废塑料。

报道称，随着中国进行限制，向马来西亚和泰国等东南亚各国出口资源性垃圾的趋势正在加强。在东南亚各国，2018年1月至3月废塑料进口量迅速增加。泰国同比增至18倍，马来西亚增至4倍，越南增至2倍多。但是围绕激增的资源性垃圾，各国的反对声音正在加强。

在泰国，非法进口废塑料和电子产品相关等资源性垃圾的从业者出现增加，进行焚烧处理时的恶臭和非法填埋等成为社会问题，泰国警方正在加强取缔非法进口等。泰国的港口发现了很多装载大量废弃物和资源性垃圾的集装箱。当地媒体援引泰国政府相关人士的评论报道称，“进行非法进口的从业者将面临法律惩治，货物将被运回（出口国）”，政府计划限制资源性垃圾的进口。

在越南，资源性垃圾的进口激增，对环境污染的担忧正在加强，而且港口吞吐的集装箱数量增加也对港口作业产生了影响。越南政府6月采取了暂时限制资源性垃圾进口等的措施，有观点认为今后将正式实施相关措施。

报道称，围绕资源性垃圾，因认为塑料导致海洋污染，欧洲各国正在推进减少使用塑料的举措。在6月上旬在加拿大召开的七国集团（G7）峰会上，欧洲各国和加拿大通过了《海洋塑料宪章》，纳入了削减塑料消费的数值目标等。

在此基础上他表示，“需要在再生资源的产生国推进对粉碎、筛选和清洗等的投资”，日本和欧美等国今后或将需要在努力减少资源性垃圾总量的同时，担负起此前由亚洲各国承担的回收利用责任。

责任编辑：张迪