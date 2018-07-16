“济南”号驱逐舰（资料图）

原标题：台退将：解放军若攻台 台军难招架美国难插手

美或退出“第一岛链” 台恐成“弃子”

台“中科院”前院长龚家政15日表示，美国与韩国的军演无限期暂停，或许是美国从“第一岛链”撤至“第二岛链”所埋下的伏笔。台湾在“第一岛链”的重要性越来越被淡化，美国协防台湾的决心将随之逐渐动摇。

作为台海军退将的龚家政在一场恳谈会中提出自己的忧虑。他认为，日前美国两艘军舰航经台湾海峡，没有实质意义，这讯息是台湾方面而非美国主动公布，美国会通过法案可让美舰停泊台湾港口等，美军都没有做，只是面对国会议员的压力，派两艘军舰绕台，做个动作，回应美国会而已。

解放军若越海攻台 台军难招架

而在谈到两岸军事实力的话题时，龚家政坦言，台军“滨海决胜、滩岸歼敌”的战略思维非常僵化，完全背离了当前两岸军力消长的现实。

他强调，未来台海若发生战争，大陆将瘫痪性地摧毁台军战力，以大陆目前的军事行动能力来看，台军将面对一个“看不到敌人的战场”，大陆可自海上、空中与地面对台发动6波攻击。包括第1波攻击——反幅射无人飞机（出口型ASN-301）；第2波攻击——无人攻击机、侦察机、电侦机；第3波攻击——巡航导弹；第4波攻击——卫士2B、2C、2D长程火箭弹；第5波攻击——S-400防空导弹；第6波攻击——东风战术导弹。

龚家政认为，解放军如在台海发动一场“局部有限非核战争”，美国将无从插手，台军也难有招架余地。龚家政建议台当局“应审时度势，不应好高骛远”，做无谓浪费防务预算及徒劳无益的建军计划。

解放军军舰“绕台”国防部：针对“台独”分裂势力

台当局近期在防务领域屡次作出小动作，不仅提高防务预算，还鼓吹与美国加强军事互动，这些举动招来了解放军的武力“震慑”。据台湾《联合报》6月22日报道，解放军“济南”号驱逐舰、“黄冈”号护卫舰上周经台湾东部海域南下，由巴士海峡向西，并且在台湾西南海域逗留。台媒称这是解放军首次派出有“中华神盾”之称的052C型驱逐舰执行此类任务。但台湾防务部门却闷不吭声，没有声张。

对此，发言人吴谦表示，第一，台湾是中国的一部分，捍卫国家主权和领土完整是解放军的神圣使命。第二，采取的一系列行动，针对的是岛内的“台独”分裂势力，为的是防止台湾民众的福祉因“台独”图谋而受损害。第三，将根据台海两岸形势的发展变化，按照计划组织实施相关训练行动。（海外网 杨佳）

责任编辑：张义凌