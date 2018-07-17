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京昆高速广陕段因地质灾害全线封闭 进出川需绕行

京昆高速广陕段因地质灾害全线封闭 进出川需绕行
2018年07月17日 10:26 中国新闻网
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　　原标题：京昆高速广陕段因地质灾害全线封闭 进出川需绕行

图为国道108线1844公里处路面开裂。　苗志勇　摄图为国道108线1844公里处路面开裂。　苗志勇　摄

　　中新网广元7月17日电 （苗志勇）记者今日（17日）从四川省川北高速公路股份有限公司广元管理处获悉，因国道108线1844公里处（广北二专线）路面开裂，存在地质灾害隐患，危及G5京昆高速广陕段1487公里处行车安全，相关部门正在勘查原因，将尽快排危。当地交通运输管理部门从7月16日22点起对G5京昆高速广陕段（广元至七盘关）高速公路实施双向断道交通管制，禁止车辆通行，开通时间另行通知。

　　目前，由此进出四川的车辆需绕行。

责任编辑：桂强

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