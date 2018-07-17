哥斯达黎加进口2亿美元汽车零配件 两成来自中国

原标题：哥斯达黎加进口两亿美元汽车零配件 两成来自中国
中新网7月17日电 南美侨报网刊发文章称，根据权威商务统计网站“中美洲数据网”（CentralAmericaData）提供的数据，2017年哥斯达黎加进口汽车零配件总价值约为2亿美元，其中一半来自亚洲市场。
文章摘编如下：
哥斯达黎加汽车零配件进口额从2016年的约2.15亿美元降至2017年的约2亿美元，降幅为7%，这与2012年至2016年的持续增长趋势（年间平均增长率9%）形成鲜明对比。
美国是哥斯达黎加最大汽车零配件供应国。2017年，哥斯达黎加进口此类产品的费用，1/4都花在了美国市场。此外，从日本、中国、韩国、泰国和印度进口的汽车零配件价值在哥斯达黎加去年此类产品进口总额中的占比，依次约为24%、20%、4%、2%和1%。
中国产汽车零配件在哥斯达黎加的市场占有率增速最快。2012年哥斯达黎加在从中国购买的汽车零配件价值只占其此类产品进口总额的11%。
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