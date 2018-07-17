泰副总理就普吉船难不当言论道歉 自称有华人血统

原标题：泰副总理就普吉船难不当言论道歉 称欢迎中国游客

中新网7月17日电 据泰国头条新闻网报道，泰国副总理兼国防部长巴逸16日接受采访，就之前有关普吉沉船事故的不当言论再次郑重致歉，并对事故为遇难者家属带来的沉重伤害表示悲痛与遗憾。

巴逸表示，他在得知事故发生的第一时间就紧急下令调动海军与水警出动，命令泰国皇家海军总司令亲自上阵指挥，尽一切努力开展搜救工作，并且私人贴补100万泰铢给参与搜救的军人与警察，要求全体将士务必拼全力进行搜救。

7月5日，泰国南部旅游胜地普吉岛发生沉船意外，3艘共载有近140名中国和欧洲游客的观光船在大浪中倾覆。

巴逸还表示，此次事件为泰国政府敲响警钟，泰方将会积极推动提升保护旅游安全的管理机制，投资泰国各种基础设施建设，清除从中国游客身上获取不当利益的非法旅游从业者，泰国永远欢迎中国游客。

此外他强调，泰中两国友谊源远流长，他自己本人也有着华人的血统，向来尊重华人，也绝不会对华人有不友好的想法。“泰中一直是非常友好的合作伙伴与邻居，中国与泰国之间还有许多合作中的项目，希望此次误会不要成为两国往后合作的阻碍。”

据此前报道，普吉沉船事故发生后，泰国副总理巴逸9日称，经过警方调查，翻船造成40多名中国游客遇难的普吉租船旅行社幕后老板为中国人，此旅行团为非法的“零元团”。巴逸还称，出事原因为此租船旅行社拒绝听取气象局风暴来临的警告执意出海，罪在“零元团”船公司的中国籍负责人，对泰国旅游业不会造成影响。

然而，“零元团”这一说法却与中国旅行社方面的说法完全相反。信息显示，事故中的中国游客基本都是购买了当地玩乐、一日游等产品的自由行旅客，而并非“零元团”。巴逸的此言论发布后引起了不小反响。

10日下午，泰王国驻华大使馆官方微博发文致歉。微博称，泰国国防部发言人孔奇•丹达瓦尼中将表示，巴逸的言论可能对遇难游客家属的心灵造成了创伤，巴逸向遭遇游船倾覆事故的中国游客表示遗憾和致歉。

责任编辑：桂强