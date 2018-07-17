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国家烟草专卖局一把手换人：张建民任局长(图)

国家烟草专卖局一把手换人：张建民任局长(图)
2018年07月17日 17:15 澎湃新闻
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　　原标题：国家烟草专卖局一把手换人：张建民接替凌成兴任局长

张建民  资料图张建民  资料图

　　国家烟草专卖局一把手换人。

　　据工信部官网消息，2018年7月16日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。

　　消息提到，工业和信息化部党组书记、部长苗圩讲话，部党组成员、中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组组长郭开朗，部党组成员、副部长陈肇雄，部党组成员、副部长、国家国防科技工业局局长张克俭，部党组成员、副部长王江平、罗文，部党组成员、国家烟草专卖局局长张建民，部党组成员、总工程师张峰，部总经济师王新哲，老领导李毅中、杨学山、朱高峰出席会议。

　　上述官方消息证实，张建民已接替凌成兴出任工信部党组成员、国家烟草专卖局局长一职。

　　公开资料显示，张建民，男，汉族，1964年9月生，河北滦县人，1995年6月加入中国共产党，1985年7月参加工作，研究生学历，经济学博士，教授级高级工程师。

　　张建民早年在煤炭工业部工作，后曾任山西省政府秘书长，山西省副省长，青海省副省长，青海省委常委、副省长，2016年下半年调任内蒙古自治区党委常委，自治区副主席、政府党组副书记。

　　原任国家烟草专卖局一把手的凌成兴曾长期在江西任职，2013年出任工信部党组成员、国家烟草专卖局局长，并兼任中国烟草总公司总经理。

　　1981年5月，国务院决定对烟草实行国家专营；1982年成立中国烟草总公司；1983年国务院发布《烟草专卖条例》；1984年设立国家烟草专卖局，与中国烟草总公司一套机构、两块牌子。

责任编辑：余鹏飞

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