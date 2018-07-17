副军级大校侯社林担任北京卫戍区政治部主任(图)

原标题：副军级大校侯社林已担任北京卫戍区政治工作部主任

侯社林大校（右） 资料图

澎湃新闻（www.thepaper.cn）近日从北京市朝阳区民政局通过首都之窗网站发布的信息获悉，副军级大校侯社林已接替外调的杨振国少将担任北京卫戍区政治工作部主任。

公开信息显示，侯社林曾在原北京军区服役，荣获过2010年度全军优秀参谋。

今年1月，侯社林曾以北京卫戍区领导身份出席北京卫戍区党委九届二次全体（扩大）会议。根据北京卫视的视频报道，侯社林当时佩戴大校军衔肩章和副军级资历章。

侯社林履新之前，北京卫戍区政治部主任职务由杨振国少将担任。杨振国已在2017年底调任驻闽部队领导。

在深化国防和军队改革之前，北京卫戍区是中共北京市委的军事工作部门和北京市政府的兵役工作机构，受原北京军区和北京市党委、政府的双重领导，下辖卫戍部队，领导北京市人民武装部，负责北京地区的军事警卫、守备任务，开展民兵、兵役和动员工作，协助地方维护治安等。

在军改中，北京卫戍区和新疆军区、西藏军区一起划归陆军管理，现任北京市委常委、北京卫戍区政委姜勇中将同时也是陆军党委委员。

责任编辑：余鹏飞