原标题：美正推动新立法支持私企：争抢中国主导的全球基建

[文/观察者网 王慧]面对中国海外投资的持续增长，“一带一路”项目如火如荼地开展，美国“眼红”了。

“中国人正在抢进港口、铁路及高速公路领域，而我们必须进军这些项目成为竞争者。” 美国海外私人投资公司（Overseas Private Investment Corporation ，简称OPIC）负责人雷•沃什伯恩（Ray Washburne）说。

据路透社17日报道，美国议员们正在推动国会通过一项新法案——更好地利用投资引导开发法案（Better Utilization of Investments Leading to Development Act，简称BUILD），以改变美国的对外投资策略，更好地与中国竞争。

美国海外私人投资公司负责人雷•沃什伯恩

OPIC负责人路沃什伯恩对路透社表示，这能让OPIC所能动用的美国财政部信贷金额增加一倍至600亿美元，从而提振美国在发展中国家的私人投资。

OPIC是一家协助美国企业投资新兴市场的政府单位。目前，约1/4的积极投资组合（active portfolio）主要用于投资非洲，通常每年对非投资10亿美元。

沃什伯恩表示，许多投资会聚焦在那些目前正被中国企业主导的基建项目上，“项目品质好的话，投资可以加倍”。

“中国人正在抢进港口、铁路及高速公路领域，而我们必须进军这些项目成为竞争者。”他说。

对于中国在非洲、亚洲及其他国家的基建投资，美国一直表现出“担忧”，甚至“沮丧”，美国认为这使得中国在当地的影响力不断提升。

《华盛顿时报》曾报道称，美国对中国在非洲大陆上不断扩张的影响力感到“沮丧”，前美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）也曾警告要警惕中国的“掠夺性投资”。

除了中国在世界各地的海外投资，美国的目光同样锁定在中国所提出的“一带一路”倡议，“盯上”了中国对“一带一路”沿线国家的基础建设投资。

据中新网报道，数据显示，仅2016年，中国在“一带一路”沿线国家新签的对外承包工程合同金额就达1260亿美元，对沿线国家直接投资145亿美元。

面对中国在“一带一路”市场上收获的过千亿美元的建设合同，沃什伯恩表示，这些沿线国家会陷入债务危机。

“看看这些国家的项目，他们在建设上规模过度了”，他说：“我们要让这些国家意识到，他们正在让自己欠中国的债。”

对此，外交部发言人华春莹在16日的例行记者会上表示，在迄今出现的所谓“债务危机”中，没有哪个是中国引起的。我们希望有关新闻报道秉持实事求是的态度，摘下有色眼镜，多做些客观、公正、全面的报道，帮助读者了解真实情况。

华春莹

华春莹说，“一带一路”建设遵循共商共建共享的黄金法则，在各参与方共同努力下，近年来一大批“一带一路”合作项目落地生根、开花结果，为合作伙伴国带来了22亿美元税收，创造了20多万个就业岗位，得到有关国家政府和老百姓的真心欢迎。

中国与希腊企业合作经营比雷埃夫斯港项目以来，比港集装箱吞吐量增长6倍，全球排名从第93位跃升至第36位，是全球增速最快的集装箱码头。

肯尼亚蒙巴萨到首都内罗毕原来要用十几个小时，蒙内铁路通车后仅需5个小时。这条铁路不仅为肯尼亚人民提供了便利，还为当地经济发展增加了动力。

塔吉克斯坦盛产棉花，但棉花加工能力仅占全国棉花产量的10%，中塔两国共建中亚最大纺织企业后将这一数字提升到40%。加工出来的纯棉纺线90%以上销往海外市场，成为塔吉克斯坦出口创汇第一大户。这样的例子不胜枚举。

对于美媒所报道的中国在非洲的“掠夺性”海外投资，外交部发言人耿爽曾回应称，中国对非洲的融资支持主要投入基础设施建设和生产性领域。中国企业在非洲建设了很多公路、铁路、港口、机场、通信等基础设施项目，极大地改善了非洲的经济发展环境，帮助非洲“筑巢引凤”，吸引外资，增强自身“造血”功能。除了贷款以外，中国政府更鼓励、引导和支持中国企业加大对非直接投资，积极探讨PPP等新型投资合作模式。

他特别强调，中方始终高度重视非洲债务可持续性问题。中方欢迎国际社会共同致力于支持非洲实现和平稳定与发展，希望有关国家切实多做有利于非洲发展的事情，同时，公正、客观看待中非合作。

责任编辑：余鹏飞