水利部：真正把河长制落实到位必须盯住这些人

原标题：水利部：真正把河长制落实到位必须盯住党政主要领导干部

“下一步要真正把河长制、湖长制落实到位，必须盯住党委和政府的主要领导干部。”水利部部长鄂竟平在7月17日召开的全面建立河长制新闻发布会上说，据不完全统计，2017年以来，各地对各级河长追责问责达到了694人次，其中，地市级的河长5人、县级河长85人、乡镇级河长604人。

“这一年多来，因为有些河湖发现了问题，对问题责任进行追究的时候，主要追究了河长、湖长，也就是主要追究党委政府的领导。”鄂竟平说，中办、国办的《关于全面推行河长制的意见》已经明确，下一步考核主要还是党政领导干部。

河长制已然在全国各地建立，但如何确保河长制落地有声、河长履职尽责则是各方关注的话题。

水利部副部长周学文在新闻发布会上表示，从2007年开始，一些地方探索建立河长制已历时10多年。河长制能否取得成效，关键是河长能否履职到位。

周学文表示，水利部正通过落实责任机制把河长制真正变为各级河长的责任田，依法依规追责履职不力的河长，今后将更多采取暗访方式，深入了解河长制实施情况，并完善公众参与和监督机制，建立一套具有激励性的举报机制。

周学文表示，确保河长履职尽责，第一是责任机制要落实。河长制不是挂名制，是责任田，要把每条河流的保护责任压到各级河长的肩上，让每一个河长知道自己的职责是什么、应该怎样做才算履职到位。

为此，中央组织部专门在今年组织了对地市级河长的培训。“据我们了解，各级组织部门都分级对河长进行了培训，让河长知道自己的职责是什么，应该怎么干，把责任压下去。”周学文说。

其次是完善督察机制。周学文表示，过去一年半，河长制正处在建体系、建制度的阶段。水利部此前在各地的督察主要采取明察的方式，下一阶段，河长制要逐步见成效，为此水利部将更多采取暗访的方式，深入了解河湖的面貌到底怎么样、存在什么问题。

“对于发现的问题，我们要采取约谈、通报、媒体曝光的方式来督促问题的整改。对于问题严重的，要追究河长和相关责任人的责任。”周学文说。

周学文表示，目前，很多地方都建立了河长督办单制度，即上一级河长和有关部门在巡河暗访中发现问题，对下一级河长和相关部门下发河湖问题督办单。

督办单对问题整改的要求、整改的时限都作出了明确的规定。如果有些问题不能按时完成，责任方必须说明原因。如果属于履职不力，要依法依规追责。

近期，水利部组织开展了全国河长制暗访，水利部在暗访中发现的问题，也要求地方进行整改，给每个省发了“一省一单”，限时完成整改任务。

“我们组织了29个暗访组到全国29个省份，暗访了77个地市、177个县、302条河，查出了500多个问题。如果是按照过去的模式去明察，很难看得到这些问题。这次暗访不通知地方、不打招呼、不发通知、不用陪同，直接到现场。”周学文说，暗访后，水利部针对500多个问题，采取“一省一单”的方式，有的通报给省级人民政府，有的通报给省级河长办，一些严重的问题已经在媒体上进行曝光，要求地方相关部门进行追责问责。

第三是完善公众参与和监督机制。“如果没有公众参与，河长制也很难顺利实施下去。”鄂竟平说，下一步水利部门将建立一套具有激励性的监督举报机制，并在体制上明确公众参与的相关制度。

“通过这套制度让每条河都有不同的公众以不同的身份参与到河湖治理和保护中去。比如，乡贤河长、企业河长、百姓河长。我们下一步还要建立一套制度保证公众的参与。”鄂竟平说。

责任编辑：余鹏飞