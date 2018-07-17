原标题：回归后首次 香港保安局拟禁止“港独”社团运作

据香港东网7月17日报道，香港保安局局长李家超17日中午公开表示，保安局考虑禁止“港独”组织“香港民族党”运作，现已根据社团条例向其发出命令，但允许其21天内作出书面申述。

今后一旦禁止运作命令刊宪（即“公布”），“香港民族党”继续运作就是违法，任何人参与相关活动都会触犯法律，将接受罚款或监禁等处罚。

李家超称，社团条例第8条对维护国家安全有清楚释义。中央政府已明确说明反对任何分裂国家等活动，香港特别行政区政府有责任维护国家安全。

香港保安局局长李家超 图片来自香港东网

回归以来港府首次考虑禁止社团运作

据东网消息，17日上午，“香港民族党”召集人陈浩天向媒体透露，香港警方牌照科人员当天早上将一批文件交给他，并表示，保安局长李家超接获警方助理社团事务主任建议，基于国家安全、公共秩序要求保安局长考虑行使社团条例作出命令，禁止该党运作；警方要求该党在8月前对此事作出回应。

陈浩天称，要先与律师商讨，暂时无法响应将如何抗辩。

香港民族党召集人陈浩天 图片来自东网

17日中午，李家超在政府总部对此事发表公开声明。

他表示，收到警方助理社团事务主任的报告，建议其行使社团条例第8条赋予保安局局长的权力，即作出命令禁止“香港民族党”的运作或继续运作。助理社团事务主任的报告建议是按照社团条例第8条第1A款，基于维护国家全安或公共安全、公共秩序、或保护他人的权利及自由的需要而作出的。

据东网介绍，社团条例第8条说明，社团事务主任（包括助理社团事务主任）在两个情况下，可启动程序，建议保安局局长作出命令，禁止社团或分支机构继续运作。其一是主任合理地相信禁止任何社团或分支机构的运作或继续运作，是维护国家安全或公共安全、公共秩序或保护他人的权利和自由所需要的；其二是该社团或该分支机构是政治性团体，并与外国政治性组织或台湾政治性组织有联系。

李家超表示，现在正在考虑助理社团事务主任的建议，是否行使社团条例第8条的权力，禁止“香港民族党”的运作或继续运作。但在他作出决定之前，将按法律要求给予“香港民族党”机会就“为何不应作出禁止运作或继续运作”，向其作出其认为适当的书面申述。“今天，我已经发信给‘香港民族党’，给对方21天时间作出有关申述，之后我会作出决定。”

他强调，由于该事件受到公众关注，因此会在21天的期限之后，又或在收到“香港民族党”书面申述后才会作出决定，在此之前不会评论个案。

李家超称，作出决定后，需要刊宪（刊登公布）才生效；在刊宪生效后，对方可以有30天时间提起上诉，30天内可上诉至行政长官会同行政会议，而行政长官会同行政会议可以取消、改动其命令。

他声明，刊宪之后，该命令所适用的社团就属于非法社团。有关涉及非法社团的罪行，包括任何非法社团的干事、以及管理或协助管理非法社团的人即属犯罪。任何人如果属于非法社团的成员，或以非法社团成员身份行事，或参加非法社团集会，或向非法社团付款，或给予援助，都是属于犯罪。

其中包括，任何人明知而容许非法社团或其成员的集会，在属于他或由他占用或控制的任何房屋、建筑物或地方举行；或任何人煽惑、诱使或邀请他人成为该社团成员或协助管理，或帮该社团牟取社团费或援助，亦属犯罪。

李家超表示，上述罪行刑罚包括罚款及监禁，监禁年限最高可达2-3年。

李家超 图片来自东网

有记者提问称，“香港民族党”并没有注册为社团，而且已经成立一段时间，为何突然受到关注并无端被查，是否有关部门此前走漏风声？

李家超回应，社团条例第8条赋予社团事务主任权力及责任，主任必须采取合法方法履行责任，并需时时留意个案发展及搜集证据，待有足够证据后就采取行动。事务主任明白自己的角色及责任，本次行动按法例行事，做法谨慎合理。

他接着说，这是自回归以来首次行使社团条例第8条，以考虑禁止社团运作，而条例已列明保安局局长的角色，他会根据法律依据作出决定。

被问到是否他一人可作决定时，李家超则称，现阶段不会透露细节，因为会影响“香港民族党”作出申述，这个做法不公平，并表示有决定了之后会再次作出解释。

他表示，一人以上的组织已属社团，均受法律监管，原则上所有香港组织必须依法，而政府反对“港独”立场清晰，重申破坏国家安全的行为不符合香港利益，会为社会带来动荡，政府有责任维护国家安全。

“香港民族党”屡屡勾结“台独”

“香港民族党”成立于2016年3月，召集人为陈浩天，公开宣扬“民族自强，香港独立”目标；此外，该党还多次赴台勾结“台独”人士。

据东网消息，7月1日，陈浩天前往台北串联“台独”人士，如台联、时代力量及基进党代表，举办不法活动。

据称，该活动原定邀请“本土民主前线”黄台仰、梁天琦、“青年新政”游蕙祯、梁颂恒等人出席，但由于黄台仰下落不明、梁天琦仍在狱中、游蕙祯6月30日刚出狱，以及梁颂恒正上诉保释中被拒离港，因此只有陈浩天出席。

陈浩天在活动中叫嚣，“香港民族党”是香港首个主张“港独”的政党，自己因为主张“港独”，成为第一个因违反《基本法》而被取消议员参选资格的参选人。

7月1日，陈浩天赴台北串联“台独”人士。图片来自东网

事实上，“香港民族党”一宣布成立，香港特区政府就强硬回击，指称该党“港独”主张违反“一国两制”及《基本法》，并明确表示将密切留意相关言行，考虑由执法部门调查搜证。香港公司注册处也以“政治原因”，拒绝“香港民族党”申请成为注册公司。

陈浩天参选2016年立法会选举，被选举主任取消参选资格，理由是鼓吹或推动“港独”人士不可能拥护《基本法》，因此不可能履行立法会议员职务。陈浩天又提出选举呈请要求推翻选举主任的决定，今年2月香港高等法院裁定陈浩天败诉。

此外，据台湾“中央社”称，同样宣扬“港独”的“香港民族阵线”表示，“民族阵线”没有依据社团条例登记成立，所以不担心受禁制；并扬言，会考虑联络其他主张“港独”的组织，商讨“民族党”被禁制一事。

建制派议员坚决支持禁止“港独”团体

当天，香港工联会立法会议员陆颂雄、麦美娟、郭伟强对保安局的声明表示支持。

他们认为，需要坚决向“港独”说不，“香港民族党”已运作逾2年，期间多次明目张胆宣扬“港独”，甚至勾结其他地区的分裂势力，明显违宪违法，冲击“一国两制”。政府这次做法是市民渴望已久，强调任何自由均应有底线。

当被问及主张“自决”的组织应否被禁止运作，他们表示，不会对执法机关指指点点，但认为政府应考虑其主张或行为会否影响国家安全，并依法处理。

民建联立法会议员陈克勤称，“民族党”的宗旨开宗明义说明“香港独立”，党纲亦要求建立所谓“共和国”，明显违反中国宪法和香港《基本法》。工联会和港府均认为对“港独”问题零容忍。

他又指，不少报道曾指“民族党”过去与不少分裂团体如“台独”、“疆独”、“藏独”等有联系，也在香港大专院校、中小学宣扬“港独”，因此港府这次做法是合情、合法、合理，希望政府能尽快完成相关程序，继续禁止“民族党”任何宣扬“港独”的行为。

经民联议员梁美芬指责“民族党”一再公开挑战《基本法》和“一国两制”，挑战国家完整的大原则；绝大部分香港市民均不接受“港独”，希望政府尽早作出决定。

责任编辑：余鹏飞