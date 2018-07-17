重庆教育界女贪落马：篡改履历 将学生当发财路径

原标题：重庆教育界女贪官落马：篡改履历，将学生当做发财路径

杜晓阳 资料图

退休4个月之后，重庆女干部杜晓阳还是没躲过落马的命运。

重庆市纪委监委网站7月17日发布消息，日前，经重庆市委批准，市纪委监委对重庆安全技术职业学院原党委副书记、院长杜晓阳严重违纪违法问题进行了立案审查和监察调查。

根据官方公布的杜晓阳违纪信息，这又是一名将“六大纪律”政治纪律、群众纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律统统违反的腐败分子。

经查，杜晓阳严重违反政治纪律和政治规矩、群众纪律，把党和国家对学生的有关资助政策当作自己的发财路径；违反中央八项规定精神，收受多名下属礼金。

杜晓阳违反组织纪律，不如实报告个人有关事项，借向主管单位移送个人档案之机，篡改、伪造个人档案资料32处；违反廉洁纪律，违规公款报销应当由个人支付的有关费用；违反工作纪律，不履行全面从严治党主体责任，放任学院多个系部处私设“小金库”；违反生活纪律。

此外，杜晓阳还利用职务上的便利为他人谋取利益并收受财物涉嫌受贿犯罪，非法占有公共财物涉嫌贪污犯罪，以单位名义将国有资产私分涉嫌私分国有资产犯罪。

将贪腐之手伸向党和国家对学生的有关资助政策，还篡改、伪造个人档案资料32处，这样的极品贪官重庆市纪委监委此次痛下狠手，严肃处理。

重庆市纪委监委在发布杜晓阳落马信息的同时表示，杜晓阳身为党员领导干部、高职学院院长，本应“立德树人、教书育人，学为人师、行为世范”，为学生“营造人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境”，但她“四个意识”个个皆无，“六大纪律”项项违反，对经济困难学生毫无感情，严重损害党和国家的形象，严重违反党的纪律，并涉嫌多种违法犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，性质十分恶劣，应予严肃处理。

根据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经重庆市纪委常委会会议、市监委委务会议研究并报市委批准，决定给予杜晓阳开除党籍处分，按规定取消其退休待遇；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及所涉款物移送有关国家机关依法处理。

公开简历显示，杜晓阳，女，汉族，1957年11月出生，浙江余姚人，1982年1月参加工作，本科学历，1997年10月加入中国共产党。

杜晓阳的工作经历其实很简单，主要集中在四川省万县市轻化工职业高级中学、重庆市万州区职业高级中学、重庆市万州区职业教育中心、重庆安全技术职业学院这几个教育机构。

不过，杜晓阳却并非重庆教育系统近期落马的唯一官员。就在两周之前，重庆市委委员、市委教育工作委员会书记、市教育委员会主任赵为粮涉嫌严重违纪违法，接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。

杜晓阳简历

杜晓阳，女，汉族，1957年11月出生，浙江余姚人，1982年1月参加工作，本科学历，1997年10月加入中国共产党。

1978.03—1982.01 重庆师范学院物理系学习

1982.01—1990.05 四川省万县市轻化工职业高级中学任教

1990.05—1993.08 四川省万县市轻化工职业高级中学政教处副主任

1993.08—1997.06 四川省万县市轻化工职业高级中学政教处主任

1997.06—1998.06 重庆市万县市轻化工职业高级中学政教处主任

1998.06—2000.02 重庆市万州区轻化工职业高级中学政教处主任

2000.02—2001.05 重庆市万州区职业高级中学党总支副书记、副校长

2001.05—2003.10 重庆市万州区职业教育中心党总支副书记、副校长

2003.10—2006.08 重庆市万州区职业教育中心党总支书记、校长

2006.08—2011.01 重庆市万州区职业教育中心党委书记、校长

2011.01—2012.02 重庆安全技术职业学院（筹）党委副书记、院长

2012.02—2016.12 重庆安全技术职业学院党委副书记、院长

2016.12—2018.03 免去重庆安全技术职业学院党委副书记、院长职务，保留职级待遇

2018.03 退休

责任编辑：余鹏飞