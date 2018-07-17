江西多地暴雨成灾 两部委下拨7000万元救灾资金

7月7日，江西抚州市乐安县遭遇强降雨，致山区道路发生塌陷。（资料图） 陈立方 摄

原标题：应急管理部、财政部向江西下拨7000万元救灾资金

中新网南昌7月17日电 （吴继波 曾玲艳 记者 苏路程）中新网记者17日从江西省民政厅获悉，近日，应急管理部、财政部下拨江西自然灾害生活补助资金7000万元，主要用于近期暴雨洪涝灾害灾区受灾群众紧急转移安置、过渡期生活救助、倒损住房恢复重建和向因灾死亡人员家属发放抚慰金。

近期，江西赣北、赣中和赣南北部出现暴雨到大暴雨，抚州、景德镇、吉安等地出现较重灾情。

灾情发生后，江西省减灾委、省民政厅于6日7时启动省级四级救灾应急响应，并于7日16时提升至三级，会同省财政厅先后下拨省级救灾资金1500万元，并从省救灾物资储备库调拨4000床救灾物资发往重灾区。

7月8日8时40分，国家减灾委、应急管理部对江西省紧急启动国家四级救灾应急响应，国家减灾委办公室常务副主任、应急管理部救灾司司长庞陈敏带领工作组赶赴抚州等灾区，查看灾情，指导救灾工作。（完）

责任编辑：张义凌