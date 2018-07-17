截至6月底 已有1222万人次因失信被限制购买机票

原标题：中国已有1222万人次因失信被限制购买机票

中新社北京7月17日电 （周锐 汪圣钦）中国国家发改委新闻发言人严鹏程17日在新闻发布会上透露，为惩戒失信者，截至6月底，中国已累计限制1222万人次购买机票，限制购买458万人次动车高铁票，限制28万人次担任企业法定代表人、董事、监事和高管。

失信惩戒机制针对的是具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务的群体。这一群体被俗称为“老赖”。

目前，中国针对失信被执行人采取的措施有：禁止部分高消费行为，包括禁止乘坐飞机、列车软卧；实施其他信用惩戒，包括限制在金融机构贷款或办理信用卡等。

对于中国社会信用体系的建设，严鹏程17日透露，多机构的联合奖惩措施已持续显威。

在法院执行领域，截至6月底，全国法院累计发布失信被执行人名单1123万例，280万失信被执行人慑于信用惩戒主动履行义务。随着联合惩戒作用日益凸显，失信被执行人自动履行率逐步提高，失信名单数呈下降趋势。

在税收征管领域，各级税务机关累计公布税收违法“黑名单”案件10340件，2018年上半年共新增公布2781件。各级税务机关共对“黑名单”当事人实施惩戒1.5万户次。

信用体系的基础建设也日趋坚实。严鹏程透露，目前，全国企业、社会组织、机关事业单位存量代码转换率已达100%，个体工商户存量代码转换率达99.6%。统一社会信用代码在各领域得到广泛应用，基本实现“一照一码”。（完）

责任编辑：张义凌