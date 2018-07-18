原标题：高温暴雨预警持续拉响！台风“山神”今登陆海南

中新网北京7月18日电 近期，高温、暴雨、台风持续成为全国天气的关键词，今天，这三个天气关键词又将集体出现。17日，中央气象台同时发布了高温、暴雨和台风的预警信息，在“玛莉亚”刚走不久，新一个台风“山神”将在今天登陆海南。

7月16日，受北京暴雨影响，昌平回龙观地区部分路口、路段出现不同程度积水。中新社记者 贾天勇 摄

华北多地遭强降雨 雨季较常年提早9天

连日来，华北地区特别是京津冀地区出现持续强降雨，北京地区的暴雨导致部分路段积水严重。

根据中央气象台的监测，15日以来，华北、东北地区及陕西北部多分散性强降雨，河北保定、邢台局地超过200毫米。

北京从15日夜间开始出现强降雨，至17日11时，全市453个气象观测站中约37%（166个）超过100毫米、13个超过200毫米，主要出现在密云、怀柔、昌平、石景山至房山一带；密云西白莲峪和捧河岩村超过300毫米。

其中，密云西白莲峪最大小时降水量达117毫米，超过2012年“7.21暴雨”，仅次于2011年“6.23暴雨”。

根据预报，17日20时至18日20时，北京北部和中部、天津北部、河北东北部、黑龙江西南部、吉林西北部以及广东西部沿海、海南岛、广西沿海等地的部分地区有大雨或暴雨，局地有大暴雨（100~150毫米），最大小时降水量30~50毫米，局地可达70毫米以上。17日18时，中央气象台继续发布暴雨蓝色预警。

另据国家气候中心监测显示，2018年华北雨季于7月9日开始，较常年（7月18日）偏早9天。

7月17日，河南郑州，郑州出动“炮车”街头喷雾降温。中新社记者 王中举 摄

大范围炙烤持续！北京暴雨之后加入高温阵营

除了北方的强降雨，连日来，大范围、长时间的高温天气更是全国天气的“主角”，这场被称为今年以来“最强”的高温过程，已经让部分地区的气温刷新同期高温纪录。

根据气象监测，17日，黄淮中部、江淮、江南北部和西部及湖北、重庆、广西东北部、广东、内蒙古西部等地出现35~38℃高温天气。

另据中国天气网的报道，在副热带高压控制下，17日，全国的高温面积或达230万平方公里。

中央气象台在17日18时继续发布高温黄色预警：预计7月18日白天，华北南部、黄淮、江淮、江汉、江南大部、四川东部、重庆、华南北部以及陕西南部、内蒙古中西部、新疆吐鲁番盆地和南疆盆地等地最高气温35~36℃。

其中，黄淮北部、陕西南部及重庆、湖北西部和东部、湖南大部、江西北部以及内蒙古西部、新疆吐鲁番盆地和南疆盆地等地最高气温37~39℃。

值得一提的是，连日遭遇暴雨的北京，18日上午雨将逐渐停止，而雨停之后，随之而来的便是“桑拿天”。

根据预报，18日，北京的最高气温就将攀升至33℃，加上降雨之后升高的空气湿度，北京的天气将出现典型的“桑拿天”，到了19日至24日，北京的最高气温均为34-35℃，天气炎热。

图片来源：中央气象台

台风“山神”快速飞来 今日登陆海南

台风“玛莉亚”刚走不久，这两天，又一个台风快速向东南沿海飞来，这次台风登陆的地点将是海南。

根据气象监测，今年第9号台风“山神”（热带风暴级），将于18日凌晨到早晨在海南文昌到陵水一带沿海登陆（热带风暴级，8-9级，20-23米/秒），之后穿过海南岛，18日晚将在越南北部再次登陆。

17日20时至18日20时，巴士海峡、台湾海峡、南海北部和南部海域、福建沿海、广东沿海、广西沿海、海南岛及其沿海、琼州海峡、北部湾将有6-7级大风，其中，南海西北部海域、北部湾、琼州海峡以及海南岛东部和北部沿海的风力有8-9级，阵风可达10-11级。

此外，广东西部沿海、海南岛、广西沿海等地的部分地区有大雨或暴雨，局地有大暴雨。

针对此次台风，17日，海南省气象局发布台风三级预警，据海南省“三防”办消息，截至当日16时30分，海南省共有23724艘渔船回港避风。琼州海峡客滚船、海南铁路轮渡于17日16时起全线停航，此外，广铁集团将停运18日12：00前海南环岛高铁动车组列车。（完）

责任编辑：张玉