中石化加油站扫码引发爆炸致4死？回应：不实消息

原标题：中石化回应“加油站扫码引发爆炸致4死”：不实消息
中新网7月19日电 中国石化新闻办公室官方微博今晚发布消息称，网传“加油站扫码引发爆炸致4人死亡”为不实消息。
微博称，2018年7月18日16：30左右，河南省濮阳县城关镇中石化加油站便利店附近发生闪爆，有7人被灼伤或玻璃划伤（其中有2名过路市民自行到医院进行包扎），均及时送医，无生命危险。经初步调查，因污水管道施工，距便利店约6米外的生活用天然气管道泄漏发生闪爆，具体原因政府相关部门正在进一步调查中。
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