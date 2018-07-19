新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中石化加油站扫码引发爆炸致4死？回应：不实消息

中石化加油站扫码引发爆炸致4死？回应：不实消息
2018年07月19日 23:51 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：中石化回应“加油站扫码引发爆炸致4死”：不实消息

　　中新网7月19日电 中国石化新闻办公室官方微博今晚发布消息称，网传“加油站扫码引发爆炸致4人死亡”为不实消息。

　　微博称，2018年7月18日16：30左右，河南省濮阳县城关镇中石化加油站便利店附近发生闪爆，有7人被灼伤或玻璃划伤（其中有2名过路市民自行到医院进行包扎），均及时送医，无生命危险。经初步调查，因污水管道施工，距便利店约6米外的生活用天然气管道泄漏发生闪爆，具体原因政府相关部门正在进一步调查中。

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区