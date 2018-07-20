又被问是否“准备与中国开战” 菲安全顾问这样说

原标题：又被问及是否“准备与中国开战”！菲律宾安全顾问这样说——

参考消息网7月20日报道 菲媒称，菲律宾国家安全顾问埃莫赫内斯·埃斯佩龙7月18日称，杜特尔特政府首次发布了国家安全战略。

据菲律宾《询问者》日报网站7月18日报道，这份长达70页的文件是在菲律宾国际会议中心举行的一场安全问题论坛上发布的。

报道称，杜特尔特将于7月23日第三次发表国情咨文。而发布国家安全战略是国情咨文演说前开展的一系列工作的一部分。

埃斯佩龙说：“（这）是菲律宾首次发布国家安全战略。但这并不是说过去没有制订国家安全战略。只是他们不想把国家安全战略落在纸面上或对外公布而已。国家安全战略确定了实现国家愿景的计划……”

报道称，这项新战略也符合杜特尔特政府制订的国家安全政策（2017年-2022年）所设定的各项目标。

据报道，当在论坛上被问及菲律宾是否“一直准备与中国开战”时，埃斯佩龙答道：“我们正在为维护和平做准备。”

埃斯佩龙说：“国家安全战略对外交、信息、军事、经济、法律、金融和情报等国家实力工具实施整合。要建立一个强大的共和国，你就要用所有这些国家实力工具去实现各项目标。”（编译\王超）

责任编辑：张玉