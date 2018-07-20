上海地铁：若台风10级以上 高架地面列车必须停运

原标题：上海地铁：台风达10级及以上，高架、地面区段列车必须停运

台风“安比”本周末或将给上海带来强风雨，上海地铁已做好各项防汛防台预案，沉着应对，保障网络运营安全有序。

上海地铁运营方介绍，台风登陆前，将加强对高架线路声屏障的维护检查，加强对轨道沿线绿化和广告牌的隐患监控，重点检查排水泵、排水渠、集水口、出入洞口的防汛设施，加固车站和线路区间各类附属设施，及时清理区间垃圾杂物。

针对常发性积水区段、防汛薄弱部位（如车站出入口、地面高架线路、线路洞口、与建设工地接口区域、迪士尼站等下沉式广场车站），将重点检查整改，并与周边相关单位协调，联动处置。同时，将确保应急泵、移动照明器材等应急装备正常使用，巡视中一旦发现异常，及时组织抢修处置，防止雨水倒灌、进水、异物侵限影响运营。

防汛防台期间，上海地铁仍将严格执行突发险情灾情报告制度，按照预案迅速采取应急响应措施，组织现场工作人员协助应急抢险。同时，将通过站车广播、地铁服务热线、三色实时客流显示系统、微博、APP等渠道及时发布信息，以便乘客掌握最新的地铁运营情况。

此外，在台风影响期间，上海地铁将加强气象、防汛预警信息监测，并根据预警情况，安排各线路巡道车提前1小时出库，确保区间无异常，满足列车通行条件。在8级及以上台风情况下，高架、地面区段地铁列车必须限速运行；达到10级及以上台风时，高架、地面区段地铁列车必须停止营运。

责任编辑：霍宇昂