洪秀柱：如没蒋介石 “台独”今天还没资格泼漆

原标题：洪秀柱：如果没有蒋介石 “台独”今天还没资格泼漆！
洪秀柱：如果没有蒋介石，“台独”今天还没资格泼漆！（图片来源：台湾《联合报》）
中国台湾网7月20日讯 据台湾《联合报》报道，国民党前主席洪秀柱今天强烈谴责“独派”青年在慈湖事件后，再度泼漆中正纪念堂。她呼吁“独派”青年，既要“台独”又不敢独，一天到晚只会在台湾内部制造对立。没有蒋介石，这些人今天还没资格泼漆！
洪秀柱认为，所谓台湾人被压迫，只存在民进党和“独派”的谎言里。她强调，我们坚决反对“台独”。
洪秀柱呼吁民进党不要再躲在“转型正义”的谎言背后散布仇恨。民进党明知不敢“独立”，只好不断制造假历史、假仇恨，然后把年轻人推到前面。请民进党不要再利用年轻人的热情，制造台湾内部的对立冲突了。（中国台湾网 高旭）
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