受台风影响 明天北京南站7趟始发列车停运

原标题：受台风“安比”影响 明天北京南站7趟始发列车停运

据中央气象台预计今年第10号台风“安比”将于 7月22日凌晨到上午在浙江温岭到江苏启东一带沿海登陆。

今天，北京铁路局发布列车停运消息，因受10号台风“安比”影响，7月22日北京南—宁波G59、G57次、北京南—绍兴北G165次、北京南—温州南G167次、北京南—南京南G203次、北京南—杭州东G35次、北京南—福州G55次；天津西—宁波G51次列车停运。

铁路部门提示：已经从窗口购票的旅客，30日内持车票（含当日）请到车站窗口办理退票手续。从中国铁路客户服务中心12306网站上购买此次列车车票的旅客，如您还未换票，也可登录12306网站直接办理退票手续。以上办理退票，均不收取手续费。（文/北青报记者王薇）

责任编辑：吴金明