中俄推进商谈 俄罗斯有望成中国进口气最大供应国

原标题：中俄推进西线天然气商谈，俄罗斯有望成中国进口气最大供应国

2018年4月4日，黑龙江黑河，中国首个超大口径定向钻工程——中俄东线天然气管道（黑河-长岭）讷漠尔河穿越，历经5个月超低温环境下的艰苦施工，回拖一次成功。视觉中国 资料图

中俄两国在天然气领域的合作正向纵深发展。随着中国国内天然气消费量的快速增长，俄罗斯天然气在中国进口天然气中的比重将越来越高。

7月19日在江苏如东举行的“中国首船亚马尔LNG入港仪式”上，中国国家能源局局长努尔·白克力透露，中俄正在商谈西线管道天然气的合作，若西线项目能最终达成协议并按期投产，未来十年内，中俄天然气贸易量将超过700亿立方米。届时，俄罗斯继成为中国原油进口第一大供应国之后，又将成为中国天然气进口最大供应国。

努尔·白克力详述了上述700亿方天然气的构成：根据中石油集团与俄罗斯独立天然气生产商诺瓦泰克公司（Novatek）签订的长贸协议，在位于俄罗斯境内北极圈内的亚马尔项目第二、三条LNG（液化天然气）生产线投产后，从2019年起，亚马尔项目每年将向中国市场供应300万吨LNG，折合气态为40多亿立方米/年。中俄东线天然气管道正在紧锣密鼓地建设当中，预计明年年底实现供气。中俄东线项目前5年渐增期气量为每年50亿至300亿立方米，到2024年供气量将达到380亿立方米/年。亚马尔项目与中俄东线项目的供气量相加，总数超过420亿立方米/年，约占中国2017年天然气消费总量的五分之一。

除了上述两个已落实的项目之外，努尔·白克力称，双方正在商谈中俄西线天然气的合作，如果西线合作能最终达成协议，每年将新增300亿立方米天然气供应量。

中国石油天然气集团公司总经理章建华当天透露，中俄远东管道天然气谈判也在推进中，若达成协议每年将向中国输气80亿立方米。

中俄有关天然气和管道工程建设合作的协商可追溯到二十年前。2006年3月，中石油集团与俄罗斯天然气工业股份公司签署了《关于从俄罗斯向中国供应天然气的谅解备忘录》，正式进入商业谈判阶段。双方计划修建东、西两条通往中国的天然气管道，西线管道穿越阿尔泰从中国新疆入境，东线管道则经俄远东地区输送到中国东北地区。俄罗斯将西线项目视为优先，但围绕天然气购销价格，双方僵持不下。与此同时，中国在中亚地区获得突破，2007年与土库曼斯坦签署了每年300亿立方米的中土天然气购销协议。中亚天然气管道从新疆霍尔果斯口岸进入中国境内，与西气东输二线相连接。2009年12月，土库曼斯坦的天然气开始向中国供应。

2013年，中石油与土库曼斯坦天然气康采恩签署年增供250亿立方米的天然气购销等协议。预计到2020年左右，土库曼斯坦每年向中国出口天然气总量可达到650亿立方米以上。目前，土库曼斯坦是中国进口管道气的最大来源。

2014年乌克兰危机爆发后，俄罗斯遭到美国、欧盟多轮制裁，外部压力加速推进了中俄天然气合作。加上东线距离中国天然气消费的主力市场更近，2014年5月，中俄签署东线天然气合作项目备忘录、中俄东线供气购销合同，标志着在中俄天然气“马拉松式”漫长谈判中，东线项目率先结出硕果。中俄东线供气项目合同期30年，输气量逐年增长，最终达到每年380亿立方米，总价为4000亿美元。

中国石油大学（北京）国际石油政治研究中心、俄罗斯中亚研究中心主任、教授庞昌伟近日撰文指出，中俄2015年8月开始谈判西线供气价格，但双方各自预设立场差距较大。俄罗斯能源部长诺瓦克2015年11月报价为550亿美元，含新气田开发。中石油认为，报价过高，应该对工程建设进行招标，允许中方公司参与建设。中石油对俄气建议，共同铺设管道、共同开发气田、共同销售，即实现上中下游一体化合作。但俄方法律对外资勘探开发自然资源只有已经停止执行的《产量分成协议》。俄气坚持，作为垄断型天然气出口公司，不需要中国对勘探开发和管道建设的投资。

据庞昌伟介绍，远东天然气管道即西伯利亚-3管道：主管道为萨哈林-哈巴罗夫斯克-符拉迪沃斯托克管道，气源地为萨哈林大陆架，南吉林斯克气田。经过俄滨海边疆区进入中国黑龙江虎林。另一个方案是未来从海参崴进入朝鲜向韩国供气即朝鲜半岛天然气管道。

受环保和能源结构调整双重需求影响，中国正在经历天然气消费的快速增长。根据中国政府的既定规划，到2020年，天然气在一次能源消费中的比重提高到10%以上，去年该数字为7%。国家发改委数据显示，2017年中国天然气消费量2373亿立方米，其中进口气占38%左右。

努尔·白克力称，要确保中国的天然气安全和天然气供应，首先还是要坚持立足国内来解决气源问题。在加大常规天然气勘探开发的同时，进一步采取一些扶持政策来加大非常规油气，如页岩气等的勘探开发力度。其次是进一步加大国际合作，以天然气进口的多元化来确保中国天然气的消费安全。

当天仪式上，俄罗斯诺瓦泰克公司总裁米赫尔松称，该公司已经启动了俄罗斯继亚马尔项目后在偏远极地实施的第二个液化天然气项目——北极LNG2项目的相关工作。该项目的液化理念完全不同，是在自浮式平台上进行液化，产品将比亚马尔项目多20%，但前期基础设施建设所需投资比亚马尔项目少30%，这将使得液化成本更低。“现在我们在和现有合作伙伴讨论该项目下一步的合作，也在和中石油、丝路基金探讨下一步合作。我想我们在较短时间内完成谈判，这样能按计划在明年作出投资决策。”

责任编辑：吴金明