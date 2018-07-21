原标题：台风“安比”直奔苏浙沪，华东及琼粤桂有强降雨

7月21日10时，中央气象台继续发布台风黄色预警。

据预计，“安比”将以每小时30-35公里的速度向西北方向移动，即将进入东海东南部海域，强度将有所加强，将于 22日凌晨到上午在浙江象山到江苏启东一带沿海登陆（强热带风暴级，10-11级，25-30米/秒）。登陆后将继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。

据中央气象台预计，今天白天到夜间，东海北部和东海南部偏北海域将有7~9级大风，“安比”中心经过的附近海域风力可达10~11级，阵风12~13级；黄海西南部有7~8级大风。

未来三天，台风“安比”一路北上，给浙江、上海、江苏、山东、河北等地带来强降雨，部分地区累计降雨量超过200毫米，请公众注意防范城市内涝和山洪地质灾害；同时警惕大风导致的高空坠物等。

24日至25日，受“安比”减弱后的低压系统影响，华北东部、东北地区也将可能出现较强降雨。明后两天，台风带来的风雨将对江南东部、江淮、黄淮等地的高温天气有所缓解。

另外，在海南、广西、广东等地，已停编台风“山神”的残余低压环流掉头东移，并有望在北部湾发展加强。受其影响，海南岛、两广南部的部分地区将有大暴雨。请上述地区公众密切关注最新天气预报预警信息，做好相关防护措施。

责任编辑：吴金明