人民日报:贸易战中国会有损失 但美将自食3大恶果

原标题：美国应在对华贸易战的错误道路上迷途知返

7月6日，美国政府执意妄为，对340亿美元中国输美产品加征25%关税，打响了经济史上规模最大贸易战的第一枪。7月11日，美方又公布拟对2000亿美元中国输美产品加征10%关税清单。美看似有恃无恐，殊不知打贸易战没有赢家。中美是世界前两大经济体，挑起中美之间的贸易战，美国必将自食恶果。

第一，动摇美国的国家信誉。中美高级别经贸团队进行了4轮艰苦磋商，达成了共识，还发表了不打贸易战的联合声明。言犹在耳，美方数天后就食言而肥，翻脸比翻书还快。中国古人云，“人无言而不立，国无信则衰。”作为一个世界大国，美国如此出尔反尔、言而无信，其他国家还怎么有信心同它打交道？

第二，损害美国的经济利益。一是美消费者将为贸易战买单。中美经济高度融合，美国向中国挥舞贸易大棒，实际上是将关税转嫁到消费者身上。据统计，如果美进一步扩大征税，将直接使美消费者价格指数上升1个百分点以上。二是美国在华企业利益受到冲击。美方公布的340亿美元征税清单中，有200多亿美元的产品来自在华外资企业，其中美国企业占有相当比例。美国挑起对华贸易战实则打了许多美国企业的脸。三是打翻大量美国民众的饭碗。穆迪首席经济学家赞迪认为，迄今宣布的关税措施到2019年底将使美损失14.5万个就业岗位，如果将关税扩大到额外1000亿美元中国产品，美将损失50万个工作岗位。四是错失中国广阔市场。中国已是世界上中等收入群体规模最大的国家，是全球最大的汽车销售市场、境外旅游市场以及第二大医疗、药品市场和电影放映市场。美国与中国打贸易战是自己关上了许多美国产品通往中国市场的大门。

第三，伤及美国的国际形象。美国政府认为全世界都在占美国便宜，生生将“美国第一”变成“美国唯一”，虽可能短期获益，但其唯利是图、自私自利的嘴脸已大白于天下。美国执意打贸易战，不仅把枪口对准中国，还扫射了欧盟、加拿大、墨西哥、印度、俄罗斯等国家和地区。这种典型的单边主义和贸易保护主义行径损害了全球供应链，破坏了多边贸易体制，也会冲击美国的软实力。美参院外委会主席柯克接受采访时说，美国对多国征税的措施将导致全世界团结起来对抗美国。

很多分析认为，美国政府发起这场贸易战，很大程度上旨在为11月中期选举加分。但正如中国商务部发言人所说，美国在对世界开火的同时，也是在对自己开火。打贸易战给美国造成的多重伤害势必会对美国农民、工商界、消费者等产生反噬效应，从而对共和党的选情造成负面影响。据报道，美国商会已公开发起反对美政府关税政策的活动，将在中期选举中出资数百万美元帮助支持自由贸易的候选人当选。

当然，中国在这场同美国的贸易战中也会遭受损失，但我们不得不作出回应。无论是维护自身利益，还是捍卫多边贸易体制，无论是反击美国为打贸易战而给中国扣上的莫须有帽子，还是推动美国各界更客观准确地了解中国，无论是坚持平等相待的国与国相处之道，还是守护以诚为先的处世原则，都需要中国结结实实地给美国迎头痛击，让美国痛定思痛，真正认识到自己打贸易战对美国、别国和世界都是灾难，从而悬崖勒马，迷途知返。

在与美国单边主义和贸易保护主义较量的过程中，相信会有越来越多的国家加入到中国的一边。在各方共同的努力下，美国改弦易辙的这一天迟早会到来。

责任编辑：吴金明