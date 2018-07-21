原标题：作家刘醒龙当选新一届湖北省文联主席

新华社武汉7月21日电（记者喻珮）21日，湖北省文学艺术界联合会第十次代表大会、省作家协会第七次代表大会，在完成各项议程后闭幕。茅盾文学奖获得者刘醒龙当选新一届湖北省文联主席。李修文当选新一届湖北省作协主席，为目前全国最年轻的在任省级作协主席。

“对于作家来说，一辈子写作的一定是最刻骨铭心的、流淌在血液里的东西。”刘醒龙在当选文联主席之后接受记者采访时说。

刘醒龙于2011年8月因长篇小说《天行者》获第八届茅盾文学奖。2014年，他创作的长篇小说《蟠虺》，围绕“国宝”曾侯乙尊盘讲述文博界的故事，获得广泛赞誉。2016年至2017年，他沿长江溯流而上，探寻“长江文化之源”，完成长篇散文集《上上长江》。近期，又推出长篇小说《黄冈密卷》，抒发对于家乡黄冈的深深感情。

对于未来任职五年的新思路，刘醒龙说，他计划用一年至一年半的时间，把全省基层文联全部走一遍，了解基层文联工作者有什么需要、有什么困难。他希望借此机会全面梳理全省各地，如鄂东、江汉平原等地文化的差异。

新一届湖北省作协主席李修文以小说成名，著有《滴泪痣》《捆绑上天堂》等多部小说，也推出了长篇电视剧《十送红军》等多部影视剧本。生于1975年的李修文，是目前全国最年轻的在任省级作协主席。

“电视剧剧本的创作，是我个人持久强烈的创作兴趣所在。”李修文告诉记者，自己刚完成一部革命历史题材电视剧的创作，这部电视剧将于今年十月开拍，明年和观众见面。同时，他正在创作一本全新散文集，希望通过创作一批散文，恢复散文的文学功能，从而消解如今社会上鸡汤文泛滥的现象。

李修文透露，未来湖北省作协将着力培养重点作家和重点作品，通过重点扶持，真正做到“出人出作品”。同时，湖北省作协将筹建湖北网络作家协会，促进湖北网络作家群体和湖北文化产业相融合。

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