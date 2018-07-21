刘结一寄语两岸青年：你我更亲两岸更近 中华更强

原标题：刘结一寄语两岸青年：你我更亲，两岸更近，中华更强
新华社北京7月21日电（记者陈键兴）海峡两岸（北京）体育交流运动会（简称“海运会”）乒乓球男子团体和女子团体21日下午进行决赛，中共中央台办、国务院台办主任刘结一出席颁奖并挥拍上阵，与两岸青年选手热情交流。
刘结一称赞海运会有创意更有意义，探索和实践一种两岸民众交流融合的新形式。4000多名两岸青年学生和基层民众踊跃参加海运会，证明两岸同胞交流蕴藏巨大潜力，拥有不竭动力。
刘结一以本届海运会“更亲、更近、更强”的主题口号寄语两岸青年，希望大家通过比赛和交流彼此更亲，成为好朋友、好伙伴；希望两岸青年肩负起推动两岸关系和平发展的使命，通过深入交流促进心灵契合，让两岸越走越近；希望两岸青年不仅通过体育交流强身健体，而且在新时代团结携手、奋发有为，共同致力中华民族伟大复兴。
北京市委常委齐静一同出席活动。
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