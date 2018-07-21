大连金石滩黄金海岸直排污水入海 官方：已处理

原标题：大连金石滩黄金海岸直排污水入海 官方回应：已处理

图为网络视频截图。

中新网大连7月21日电 （记者 杨毅）针对网爆大连知名旅游景点金石滩10里黄金海岸有直排污水现象，大连金普新区宣传部21日对外回应称，网友爆料情况属实。经查，系大连发现王国主题公园将人工湖多余的水排入防洪沟，经雨水管网排放至金石滩海滨浴场雨水排放口所致。

20日，有网友称金石滩10里黄金海岸有直排污水现象，并伴有刺鼻的气味。从视频可见，大量的污水正通过排放口直接排入大海，使得在排水口附近海域海水颜色已呈黑色，海岸线旁仅有少量游客在此逗留。

21日，大连金普新区宣传部回应称，在接到举报信息后，金普新区环保部门安排监察人员连夜赶赴现场调查处理。当晚7时，监察人员经现场勘验获悉，金石滩黄金海岸海滨浴场确有一处水泥管道口排水污染海水。经过进一步调查，金石滩黄金海岸海滨浴场中部大连发现王国假日酒店南侧约400米处有4个水泥管道，管道口径约1米，其中1个管道内有水排出。

经对发现王国进行调查，游乐场人工湖面积约9万平方米，与金石滩外海通过暗渠连接。因施工需要，金石滩管委会发展局协调发现王国，将人工湖排水渠闸门关闭了约10天，导致人工湖水位上涨。7月20日下午2时左右，发现王国将人工湖多余的水排入防洪沟，经雨水管网排放至金石滩海滨浴场雨水排放口。

目前，金石滩黄金海岸水泥管道口已停止排水。（完）

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