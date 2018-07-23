原标题：台F16坠毁原因查明：撞山前被要求“待命”

[文/观察者网 于宝辰]经过一个多月的调查，今年台军F16战机在“汉光军演”中撞山失事的原因已有基本定论。台湾《联合新闻网》7月23日报道称，该机飞过预定的转弯脱离位置时却被空管要求待命，导致战机在一团低云中飞过头撞进山里。

此次坠机的6685号F-16

报道称，台军方通过调查，已经基本还原了事情经过：今年6月4日，台军两架F-16战斗机参加“汉光军演”扮演“来袭解放军战机”，其一是台军少校吴彦霆操纵的6685号机。该战机从北方“入侵”，在两千英尺（约610米）高度南南西航向飞行，模拟攻击基隆港，原定计划是在“投弹”之后就立即向左转弯并且爬升脱离。

台军公布的计划飞行路线

然而该机在接近目标区时却飞进了一片低云，吴彦霆此时向地面指挥请示脱离，但指挥要求他“stand by”（待命）。吴彦霆就这样保持高度和航向直直地飞，错过脱离点撞上了新北的五分山。

撞山之后散落的残骸

为何吴彦霆在事关生死的关键时刻被要求“待命”？《联合新闻网》消息称，原因在于如果战机爬高就会和松山机场的离场航线重叠，容易发生空中接近意外。当时在松山机场正有一架上海航空的班机正在起飞，因此地面指挥决定要先通知空管，结果造成致命的延误。

台军在制订“模拟攻击计划”时就发现，基隆港后面是高度超过610米的山头，一旦完成投弹，就肯定要进行规避，即使地面不发命令，飞行员也要自行飞离。然而由于进入低云，吴彦霆提出要脱离，又被要求“待命”。本来想要提前脱离，却反而被耽误了时机。再加上能见度太低，未能察觉逼近的危险，终于导致了撞山。

然而问题在于：从实际航线来看，上海航空班机并未进入演习区，何况“汉光军演”本来就预先划了管制区，在管制区内肯定是军机优先，民航机飞入是需要预先通知的。台军地面指挥的“小心谨慎”显得多余。

那么这种“小心谨慎”又是为何呢？报道称，因为近年来一旦发生民航机与台军战机空中接近的事情，地面指挥人员往往就会遭到严厉的处分和批评，久而久之就养成了保守心态，即使有优先使用权，即使民航机并未进入演习区域，地面指挥也不敢第一时间独断。

不过对于媒体的报道，台空军并未立即予以证实，而是表示调查正在进行，黑匣子也已经送回美国原厂进行分析，为避免影响调查，对相关消息均不予评论。

撞山F-16战机的黑匣子

观察者网军事评论员表示，报道传出之后，有台湾网友质疑：“飞机一举一动都要听地面的指挥，还要飞行员干什么？”不过考虑到台空军的现实情况，台军飞行员一举一动都听地面指挥并不意外。

台湾空军设想的主要作战形式是防空拦截。而在防空拦截当中，战斗机飞行员非常依赖地面的引导，依赖地面提供空情，甚至是攻击策略上的具体指示。不然，靠战机本身的传感器搜索和跟踪目标是极其困难的，在暗夜或者复杂气象条件下能见度不良的时候尤其如此。

然而，地面引导虽然能更全面地掌握空情，却无法全面掌握具体飞机所面对的具体环境，而且存在指挥上的延迟。如果飞行员完全依赖地面指挥，就容易陷入危险当中。1960年11月19日，我军在截击国民党军低空入窜的P-2V侦察机的战斗中，也曾接连撞山损失两架图-2轰炸机。原因很大程度上就是夜间能见度低，机载设备又落后，图-2只能依赖地面指挥飞行，结果虽然能不断追踪低空飞行的P-2V，却忽视了地形导致撞山。

不过，本次台军F-16撞山事故中的具体情况，较之我军当初截击P-2V时还是优越了不少：当时我军战机追着P-2V到处跑，完全没有预计到会遭遇什么样的地形条件。而台军F-16面对的地形条件却是已知的，而且在原定计划中也早就意识到了山区的危险性。在这种情况下，吴彦霆和地面指挥对于撞山危险应该完全清楚，即便如此，一个依然选择等待，而另一个则有了点多余的“谨慎”，结果就是惨剧发生。

责任编辑：吴金明