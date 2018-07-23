美财长称如中方同意美愿重谈贸易问题 外交部回应

原标题：2018年7月23日外交部发言人耿爽主持例行记者会

应国务委员兼外交部长王毅邀请，大不列颠及北爱尔兰联合王国外交大臣杰里米·亨特将于7月30日对中国进行正式访问并举行第九次中英战略对话。

问：请介绍英国外交大臣此次访问有关安排。原卫生大臣亨特接任外交大臣不足一个月即来华举行中英战略对话，中方对此访有何期待？

答：英国外交大臣亨特访华期间，国务院总理李克强，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将分别同其举行会见，国务委员兼外交部长王毅将同其共同主持战略对话，就双边关系和国际地区热点问题交换意见。

当前，中英关系发展势头良好。今年初，梅首相成功访华并举行新一轮中英总理年度会晤，两国领导人就推进中英关系“黄金时代”达成重要共识。亨特外交大臣就职不久即来华举行中英战略对话，显示出英方对发展双边关系的高度重视。中方同样高度重视深化中英各领域合作，相信亨特外交大臣此访将增进两国政治互信，推动中英面向21世纪全球全面战略伙伴关系在新时期取得更大发展。在当前国际形势下，中英作为联合国安理会常任理事国、国际秩序的维护者、自由贸易的倡导者，也有必要就共同维护以规则为基础的国际秩序、构建开放型世界经济、反对保护主义和单边主义发出积极正面的信息。

问：我们注意到，日前习近平主席对阿联酋、塞内加尔等中东和非洲国家进行了访问，其中一个共同之处就是中方与上述国家都签署了共建“一带一路”方面的合作协议，你能否介绍有关情况？

答：你说的没错。习近平主席对阿联酋、塞内加尔进行国事访问期间，中国同阿联酋、塞内加尔均签署了有关共建“一带一路”的合作协议。

阿联酋身处“一带一路”交汇地带，是“一带一路”建设的重要支点国家。近年来，阿联酋方面提出了“重振丝绸之路”设想，表达了参与“一带一路”建设的强烈愿望，是共建“一带一路”的天然合作伙伴。习近平主席访阿期间，双方发表联 合声明，强调愿加强在共建“一带一路”倡议框架下的合作，做好发展战略对接和产业政策沟通，深化产能合作，规划好、运营好、打造好中阿产能合作示范园等共建“一带一路”的旗舰项目，推动中阿各领域重大务实合作取得全面收获。

塞内加尔是非洲重要国家，位于非洲大陆的最西端，地理位置独特，是“一带一路”建设的重要延伸。习主席访问塞内加尔期间，萨勒总统表示，塞方支持“一带一路”倡议，愿积极参与互联互通建设。两国领导人共同见证了共建“一带一路”建设等多项双边合作文件的签署。习近平主席指出，中方欢迎塞内加尔成为第一个同中国签署“一带一路”合作文件的西非国家。双方将以此为契机，全面提升中塞合作水平，造福两国和两国人民。

“一带一路”倡议自提出以来，在不到5年的时间里，已经从理念转化为行动，从愿景转变为现实，一大批重大合作项目落地，在全球形成了共建“一带一路”的强劲势头。中方将继续本着共商共建共享原则，同有关国家和国际组织一道，不断挖掘合作潜力，推进共建进程，通过落实“一带一路”倡议，更好造福地区和世界和平、发展与繁荣。

问：据报道，斯里兰卡总统西里塞纳21日称，中方愿提供20亿人民币用于斯方建设任何项目。中方能否证实？中方提供这笔款项的目的是什么？

答：中国和斯里兰卡传统友好。长期以来，中国在南南合作框架下，根据斯方发展需求，向斯方提供力所能及的援助，建设住房、医院、道路等民生项目，服务当地经济和社会发展。有关援助不附加任何政治条件，面向并造福斯里兰卡全体人民。

问：据报道，美国威胁将对5000多亿美元的中国进口商品征收关税，并称中国操纵人民币汇率。中方对此有何回应？

答：对于美方执意挑起贸易战，中方“不愿打、不怕打、必要时不得不打”的立场非常坚定、明确。此前中方已经多次阐释，在此我不再展开。

我只讲两句话：第一，中国不是吓大的，中方有能力、有信心维护中国人民的利益。第二，我们奉劝美方保持冷静，通过理性的态度来处理和解决有关问题。

关于你提到的人民币汇率问题，建议你向主管部门询问，他们会给你一个更加详实的答案。

我这里能告诉你的是，人民币汇率主要由市场供需决定，有贬有升，双向浮动。目前中国经济基本面持续向好，为人民币汇率保持基本稳定提供了有力支撑。此外，我愿重申，中方无意通过货币竞争性贬值刺激出口，这是中方的一贯立场。

问：据报道，美国财长姆努钦在记者会上透露，美有关关税政策不是保护主义，而是希促成更公平、自由的贸易。他还称，如中方愿重回谈判桌，美方团队愿与中方讨论。请问中美在重启磋商方面有无新的进展？

答：关于中美开展经贸磋商问题，商务部新闻发言人已就此作出过正式回应。我这里只强调一句话：磋商的前提是信用。

问：据报道，美国财长姆努钦称，美财政部正密切监测人民币近期走弱势头以判断中方是否操纵了汇率。中方对此有何回应？

答：我刚才已经说过了，如果你想得到一个更详尽的答案，可以向主管部门也就是中国人民银行询问。

我这里能告诉你的是，人民币汇率主要由市场供需决定，有贬有升，双向浮动。目前中国经济基本面持续向好，为人民币汇率保持基本稳定提供了有力支撑。此外，中方无意通过货币竞争性贬值刺激出口。

问：特朗普总统发推特称，如果伊朗威胁美国，伊将面临前所未有的后果，他警告伊方谨慎行事。中方对此有何评论？

答：中方一贯主张，各国在和平共处五项原则，以及其他公认的国际关系基本准则基础上发展彼此关系，并通过对话协商解决彼此之间的分歧和问题。

问：你认为中国疫 苗事件将会如何影响全球药品食品出口？

答：你这个问题似乎不属于外交问题。

你应该已经注意到了，李克强总理已就疫 苗事件作出了批示。据我了解，中方有关部门正在加紧查办此事。

最后，我这里有一则通知，和大家都有关系。前段时间有不少记者朋友询问今年暑期休会的事情，我知道大家都很关心，这关系到每个人的切身福祉，所以我提前在这里宣布一下，以便大家作相应安排。

外交部例行记者会今年暑期休会时间为8月6日（星期一）至8月17日（星期五），8月20日（星期一）恢复。休会期间，外交部发言人办公室仍将接受记者的电话和传真提问。

责任编辑：余鹏飞