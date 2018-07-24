原标题：中国证监会第三任主席周正庆病逝，享年83岁

中国证监会第三任主席周正庆因病医治无效于2018年7月21日在北京逝世 视觉中国 资料图

7月24日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从接近证监会人士处获悉，中国证监会第三任主席周正庆因病医治无效，于2018年7月21日在北京逝世，享年83岁。

遗体送别仪式定于7月27日上午9时在八宝山殡仪馆东礼堂举行。

据中国证券报此前报道，周正庆，1935年出生，安徽天长人。1986年10月至1993年6月任中国人民银行副行长。1993年6月至1995年6月任中国人民银行副行长、党组书记。1995年6月至1997年5月任国务院副秘书长、国务院证券委主任。1997年5月至1998年3月兼任中国证券监督管理委员会主席。1998年3月至2000年2月任中国证券监督管理委员会主席。后任全国人大常委会委员、财经委副主任委员。

人民日报在1998年10月18日刊登的题为《春意煦煦开新局——访中国证监会主席周正庆》一文中对周正庆有这样的描述：面色红润，平静，和蔼，拿一个家常果珍杯喝水，这是中国证监会主席周正庆留给记者的第一印象。周围的人这样概括他的个性：务实，今年2月访美，除见美联储主席格林斯潘外，其他礼节性的会见能避则避；耿直，人有不足，当面指出， 却不记住，自称“四方脑袋”，敢得罪人。周正庆将“稳健、谨慎”这一“四字 真言”时时挂在嘴边。

中证报此前的一篇报道提及，周正庆主张积极治理股市，笔下的一份建议曾引发著名的“5·19”行情，加之随后刊发的《人民日报》特约评论员文章，给股市带来持续两年的上涨，最后达到2245点的当时历史高点。

令人惋惜的是，周正庆的儿子周克在2018年3月因突发心脏病去世，年仅45岁。

责任编辑：张建利