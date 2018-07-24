原标题：台风能影响到北京？北京市气象局：历史上已有7次

中新网北京7月25日电 23日20时起，受台风“安比”影响，北京出现降雨，局地大暴雨。对此，不少网友疑问，位于华北的北京为何也能受到台风的影响？对此，北京气象局称，有气象记录以来，曾经有7次台风减弱后的低压经过或接近北京。

24日上午，北京迎来降雨。 图片来源：视觉中国

“台风雨”来袭 津冀首次发布台风预警

根据气象部门的消息，北京市气象台已于今日（25日）9时升级发布暴雨黄色预警。河北省、天津市气象台23日下午先后发布台风蓝色预警信号。这是自2007年中国气象局正式实施《气象灾害预警信号发布与传播办法》以来，天津、河北首次发布台风预警信息。

中央气象台监测，7月24日08时第10号台风“安比”中心位于天津大港境内，热带风暴级别，近中心附近最大风力8级，中心气压990百帕，将以每小时20公里的速度向北偏东方向移动。

北京市气象局称，此次降雨的特点是持续时间长、雨势相对平缓、雨量分布不均。

具体来看，北京今天白天阴有中到大雨，山前及东部、南部地区有暴雨，强降雨时段将持续至14时前后，降水过程伴有弱雷电，东部地区有7级左右阵风；24日夜间还有雷阵雨。最大小时雨强20~40毫米。

图片来源：中央气象台

“安比”为何能影响北京？预报：还将影响东北

很多网友都有疑问，为何位于华北地区的北京，也会受到台风的影响？

北京市气象局介绍，台风“安比”能够以热带风暴级强度持续北上影响的原因有两个：一是登陆后的行进路线靠近海岸线，这使得“安比”有一半结构留在海上，一半在陆地，海洋上源源不断的水汽和良好的环境助其保持相对完整“形体”；

二是地形相对平缓，江苏、山东大部地区以平原丘陵为主，坡度较缓、起伏小，对于减弱台风强度影响不大。

此外，中央气象台预计，“安比”未来将和冷空气共同作用，还将影响辽宁、吉林、黑龙江等地，给东北多地带来强降雨。

24日上午，北京迎来降雨。 图片来源：视觉中国

历史上，北京曾7次受台风影响

根据北京市气象局的消息，有气象记录以来，曾经有7次台风减弱后的低压经过或接近北京，具体情况如下：

1。 1956年8月2日，12号台风在浙江省象山港登陆，8月2日到6日影响北京，南郊观象台累计降水量达249.1毫米。

2。 1972年7月27日，3号台风在胶东半岛入渤海湾，7月27日到29日影响北京，全市平均降雨量102.2毫米，其中丰台站达159.2毫米。

3。 1984年 8月8日，8号台风“freda”在福州罗源县登陆，8月10日前后影响本市，出现暴雨，局地大暴雨。8月8-10日全市20站平均115.1毫米，最大朝阳站273.0毫米，其中10日通州日雨量达192.1毫米。

4。 1989年7月21日，9号台风在浙江东北部登陆，7月21日至23日影响北京，全市平均降雨量102。 9毫米，其中最大出现在房山霞云岭，达229.2毫米。

5。 1994年7月12日，6号台风在福建省泉州湾登陆，7月12日至14日影响北京。全市平均降雨量151.9毫米，其中平谷站达305.1毫米。

6。 2005年8月6日，9号台风“麦莎”在浙江玉环县登陆。8月8日夜间到9日白天影响北京，受减弱的低气压西部边缘云系的影响，出现中到大雨局地暴雨的天气，其中顺义的降雨量最大，达到76毫米。这次降雨过程因台风中心较为偏东，全市降雨雨势比较平缓，持续时间长。

7。 2017年7月29日，10号台风 “海棠”，登陆地点福建省福清市。8月2日白天到夜间北京受减弱的低压倒槽和东移高空槽的共同影响出现中到大雨，部分地区暴雨，房山、大兴、平谷、密云和顺义局地出现大暴雨。8月2日08时至3日05时，全市平均降雨量36.7毫米，城区33.3毫米；最大降雨为房山长阳182.8毫米，最大雨强出现在房山站，2日19-20时降雨111.9毫米。（完）

责任编辑：张岩