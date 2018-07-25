王守信少将已出任广东省军区政委

原标题：王守信任广东省军区政委，曾任海军92493部队政治部主任

据广东肇庆《西江日报》报道， 在中国人民解放军建军91周年纪念日到来之际，肇庆市委书记、市人大常委会主任赖泽华，市委副书记、市长范中杰7月23日率肇庆慰问团，到省军区开展“八一”慰问活动。省军区政委王守信少将、副政委钟建昌少将与慰问团座谈，共叙鱼水情谊，共商军地发展。

该报道显示，王守信少将已接替黄善春出任广东省军区政委一职。据公开新闻报道，王守信曾任海军92493部队政治部主任等职。

据澎湃新闻早前报道，在近期出现的解放军人事调整中，已出现多例跨军种变动案例。

例如，原任海军副政委兼政治工作部主任的陈学斌中将已跨军种调任空军副政委；原任第74集团军政治工作部主任的刘本成少将已经调任海军政治工作部副主任；原任北部战区空军政治工作部主任的王征少将调任海军党委常委、海军政治工作部主任。

责任编辑：张申