广深港高铁香港段拟9月通车 西九龙站已准备就绪

原标题：香港西九龙站准备工作就绪 广深港高铁香港段预计9月通车

港铁公司26日介绍，广深港高铁香港段预计今年9月通车，列车试运行目前正处于关键阶段。港铁西九龙站的准备工作大致完成。

港铁公司当天下午在西九龙站召开传媒简介会，介绍站内设施、乘车流程等方面的准备情况。

港铁公司商务总监杨美珍介绍，港铁已在行程规划、购票取票、站内外接驳、出入境和乘车等多个环节做了准备，包括推出专门的行程规划网站和手机应用程序、开通多个购票渠道、完善站内外乘客服务设施等。

乘客可通过西九龙站人工售票处、自动售票机、本地旅行社代理、电话热线、网上购票等5个途径购票。乘客购票时除了可用现金、信用卡和八达通支付外，还可使用多种电子支付方式。

西九龙站实行“一地两检”，乘客在此乘车前须完成车票实名验证、行李安全检查、香港离境及内地入境手续等环节，方可登上“动感号”高铁列车。

港铁公司车务营运总监李圣基说，随着上周在西九龙站完成一个大型跨部门联合演习，港铁已按计划完成试运营阶段总共约400项演习，标志着西九龙站的准备工作大致完成。

广深港高铁香港段始自香港西九龙站，全长26公里，由特区政府出资并委托港铁公司规划和建设。广深港高铁香港段列车已于4月1日起进入试运行阶段，预计将于今年9月正式开通运行。

来源：深圳发布

责任编辑：余鹏飞