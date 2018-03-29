人民日报：公众号不是传统媒体的敌人

原标题：公众号不是传统媒体的敌人（新媒观察）

吕 洪

媒体融合的本质不是将传统媒体报道变成手机图片、做成动画电影，而是要用符合全新媒体传播格局和规律的方式去讲述新时代的万千气象。媒体融合的要义，在于将理应坚守的价值观融入互联网新技术、新业态、新应用之中，实现媒体发展的迭代，而非简单的替代

隔一段时间，朋友圈里就会出现一些感慨媒体没落、新闻已死之类似是而非的文章。这种观点，伴随着媒体形态和格局的迅猛变化，难免让人，特别是专业媒体工作者产生“落伍焦虑”。

仔细想想，这种担忧从媒介诞生的那天起就没有消失过。

当报纸遭遇广播，当电视对阵电影，当传统媒体遭遇互联网，每当新的媒体形式出现时，对既有理念的坚守，对规则改变的困惑，对不确定性的担忧，都曾反复上演。新闻和媒体行业当下的五味杂陈，不过是在一个媒体变革时代的正常情绪投射。

媒体出现在历史上的时间并不长。第一份现代意义上的报纸诞生至今，也不到400年的时间。但新闻，却是伴随着人类出现而出现的。从口耳相传到结绳记事，从铅与火到光与电，传播和接收信息是人类的本能和真实的生活。这些信息有的成了新闻，有的成了历史，有的成了传说，而更多的则淹没在历史的长河中，随风而逝。

面对互联网上汹涌的信息海啸，新闻和媒体真的会被席卷得支离破碎吗？

实际上，互联网上庞杂的信息提供的多是观点，而非来自现场、经过调查的新闻；承载的多是情绪，展示的是这个世界日益多元的诉求和千人千面的感受。互联网和公众号，都不是新闻和媒体的敌人。

媒体融合发展是大势所趋。传统媒体在融合的过程中既要承担制定规则、出台规范、培养人才的职责，也要向新媒体学习讲故事、善表达的能力。媒体融合的本质不是将传统媒体报道变成手机图片、做成动画电影，而是要用符合全新媒体传播格局和规律的方式去讲述新时代的万千气象。媒体融合的要义，在于将理应坚守的价值观融入互联网新技术、新业态、新应用之中，实现媒体发展的迭代，而非简单的替代。

技术从来都不是媒体的掘墓人。每一次技术的变革和进步，都会带来媒体形态的嬗变和内容的扩充，也在重新梳理并定义媒体的使命和责任。当前，众多传统媒体积极投身推进融合发展、变革采编流程、探索运营升级、改革管理模式的潮流之中，传统媒体与新兴媒体正从“你中有我、我中有你”，大步迈向“你就是我、我就是你”。为人民鼓与呼，为时代写新篇，做社会的守望者、记录者、推动者，新闻和媒体有这样的担当，就永远不会被边缘化。

责任编辑：张岩