四川乐山公交车爆炸 15人受伤其中1人重伤(图)

原标题：乐山公交车爆炸造成12人受伤 目前全部在医院接受救治

最新消息：

@四川日报 乐山公交车爆炸最新消息：据乐山市市中区政府新闻办消息官方发布通告称，现场共有15人受伤，均在医院接受救治，其中一人重伤，暂无生命危险，其余14人均为轻伤（有3人是受伤路人），目前伤者情绪稳定。 （记者 吴晓彤）

封面新闻讯（记者 丁伟 李昕锋 摄影报道）6月18日晚8时50分，乐山市市中区政府新闻办通报，公交车爆炸事件共造成12人受伤，目前全部在医院接受救治。

伤者赵女士腿部、肘部等多处受伤。

当晚8时40分许，封面新闻记者来到乐山市人民医院，见到了在此接受救治的多名伤者。其中，伤者赵女士腿部、肘部等多处受伤，52岁的廖先生则是眼部、额头等处擦伤。据赵女士介绍，她在土桥街站上车，坐在车厢后排，不久便发生爆炸。

伤者廖先生眼部、额头等处擦伤。

封面新闻记者同时获悉，除乐山市人民医院外，距离爆炸现场更近的乐山市第二中医医院（市中区中医医院）也接收了数名伤者。

责任编辑：张义凌