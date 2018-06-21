江西卫计委：妊娠超14周堕胎要出具证明

原标题：妊娠超14周堕胎要出具证明

来源：中国江西网

江南都市报讯 全媒体记者汪清林报道：6月20日，记者获悉，省卫计委近日印发《关于开展全省计划生育与母婴保健技术专项监督检查工作的通知》，决定在全省范围内开展计划生育与母婴保健技术专项监督检查。

据悉，专项检查将对医疗机构和人员的执业资质、执业范围、各项规章制度落实情况，特别是终止妊娠药品采购、保管、使用及建档等管理情况的检查。医疗机构要建立孕妇超声检查台账登记制度，妇女14周以上医学需要的终止妊娠，提供3名以上医务人员签名的医学诊断证明；非医学需终止妊娠提供计生证明等。（江南都市 报）

责任编辑：刘德宾 SN222