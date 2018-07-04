北京检方:以区块链名义实施非法集资行为开始出现

原标题：北京检方通报金融犯罪：以区块链名义实施非法集资的行为出现

红星新闻7月4日消息，“以互联网金融名义实施金融犯罪的情况日趋严重。”北京市检察院经济犯罪检察部主任、检察官姜淑珍告诉红星新闻记者，近年来，假借P2P名义搭建自融平台，通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多，危害愈来愈大。另外，以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。

北京市检察院7月4日召开发布会，发布《金融检察白皮书》，通报其2017年金融检察工作。姜淑珍介绍说，非法集资案件数量持续增长，大案要案有所增多。此类重大案件中，涉案公司在短时间内制造一定数量的公司群，波及多个地区，公司间彼此关联、互相掩护，对投资者具有更大的欺骗性，实施非法集资人员和被集资人员数量均巨大。

据统计，2017年，北京市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件889件1342人，受理金融犯罪审查起诉案件820件1480人。案件数量与涉案人数上升。以受理审查起诉案件为例，相较于2016年，2017年受理的案件数量增长4.33%，涉案人数增长20.03%。

非法集资案件方面，2017年，共受理非法吸收公众存款审查逮捕案件428件817人，审查起诉案件302件817人，与2016年相比分别上升26.63%和40.47%。

姜淑珍分析说，金融犯罪案件目前还存在调查取证难、法律适用争议多等问题。如非法集资案件，取证量大、跨地区取证难，罪与非罪、个人犯罪与单位犯罪等争议。

另外，金融法律规范对金融新业态如互联网金融等规制相对滞后。姜淑珍举例，如近期出现诸如“华强币”、“五行币”等以虚拟货币为噱头的违法犯罪活动，央行等七部委于2017年9月4日联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，及时提醒公众警惕代币发行融资和交易的风险隐患，起到良好效果，但代币的含义如何，具体以非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等哪一种违法行为予以规制，尚缺乏执法规范。针对互联网金融、区块链等新业态中暴露的问题，应尽快完善相关法律法规，促进行政执法与刑事司法的有效衔接。

来源：红星新闻

责任编辑：张申