教授精准计算女儿排卵期催生娃 女婿产生心理障碍

原标题：从饮食到同房，小夫妻备孕老岳父“指导”，这下玩大了……
为让女儿赶在黄金年龄怀孕，身为高校教授的岳父从饮食锻炼到同房时间一一“指导”，搞得女婿毫无“性趣”，还造成严重心理障碍，反而长期没有“好消息”。经武汉市妇幼保健院生殖医学专家的心理疏导及两三个月的调理，昨日终传喜讯。
29岁的章强（化名）两年前与同岁的妻子盈盈（化名）结婚。双方老人都催着他们赶紧生娃，而孕前检查也显示一切正常。
盈盈的父亲吴先生是位高校教授，个性严谨。去年，吴先生转交给女儿女婿一叠材料，里面全是他搜索到的各种备孕资料，要求女儿严格监测排卵期、提高怀孕几率；女婿戒烟戒酒，锻炼身体。
此后，岳父经常来电“指导”，从饮食结构到运动频率，甚至同房时间，都细心提示。像这样“精打细算”不仅没收到效果，盈盈一直没怀孕，章强还出现严重心理阴影。眼见备孕半年还毫无消息，吴先生着急了，催着两人去医院就诊。章强自己也有点慌：年纪轻轻，不会就这么“不行”了吧？
武汉市妇幼保健院生殖医学科主任彭祥炽经问询后确认，章强是产生了严重的心理障碍，病根就是岳父的过度干涉。
彭祥炽介绍，在排卵期同房的确可提高受孕几率，但如此“精打细算”实则陷入了误区。此外，心情也是影响受孕的重要因素，若夫妻双方把同房当成了任务，精神压力过大，容易导致夫妻生活不成功或女方排卵不规律，导致不易受孕，而且排卵试纸并不一定完全准确。
随后，彭祥炽主任给章强进行心理疏导，经过两三个月的调理，昨日终有喜讯：盈盈怀孕了。
彭祥炽提醒，育龄期夫妻若想受孕，应保持规律的夫妻生活，在围排卵期坚持每天同房直至排卵后1天，根据精子的浓度及女方卵子及子宫因素，医生会调整同房的时机及频率。如果夫妻双方无病理情况，性生活正常，未避孕、未分居，一年以上未受孕，可到正规专科医院做相关检查。
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